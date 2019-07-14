وِصِلْت حَدّ الإعْتِرَافْ

إنّ الْعِمِرْ حِلْمٍ سَخِيْف..!

يِزْرَعْك مِنْ فَوْق الْجَفَافْ

وِسْنِيْنِكْ أوْرَاقْ الْخَرِيْف

كَنِّكْ حِضُوْرٍ وِانْصِرَافْ

وِالاَّ رِوَايِحْ غَيْم صَيْف

وِالاَّ مِنْ الْكَاسْ ارْتِشَافْ

وِالاَّ بِغفْوَةْ نَوْم.. طَيْف

لا هُوْ اخْتِرَاعْ.. وْ لا اكْتِشَافْ

هذِيْ الْحَقِيْقِةْ.. دُوْن زَيْف

الْمَوْت لِهْ يَوْم.. وْ يِشَافْ

وِ الْمَوْت يَبْصِرْه الْكِفِيْف..!

مَا دِمْت خَيِّرْ لا تِخَافْ

مَوْلاكْ بِعْبَادِهْ لِطِيْف

عِشْ عِيْشَةْ أصْحَابْ الْكَفَافْ

وِابْذِلْ.. وْ لَوْ ذِخْرِكْ رِغِيْف

إفْعَلْ فِعِلْ أهْل الْعَفَافْ

وِاقْلِطْ.. وْ لِكْ قَلْبٍ نِظِيْف

مِنْ قَبِلْ لا تِطْوَى الصِّحَافْ



وِ تْحِلّ عِنْد الْحَقّ.. ضَيْف