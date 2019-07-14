شعر: فتاة نجد

تِجَارِبْ عَرَبْ

التاريخ:

أشُوْفِكْ بِعَيْن الْقَلْب مِشْتَاقْ وِقْرَيِّبْ

                     وَاشُوْفِكْ بِعَيْن الْعَقِلْ لِلْعِمر تَغْرِيْبِهْ

وَاشُوْف الظِّرُوْف تْقَاوِمْ الشَّوْق وِتْهَيِّبْ

                     كِبِيْر الْهِقَاوِيْ لَيْن يِخْتَلّ تَرْتِيْبِهْ..!

بِصَدْر الطِّمُوْح وْ صَامِلْ الْعِلْم لا شَيَّبْ

                    لِقَى فِيْ طِرِيْقِهْ شَيّ مَا كَانْ يَدْرِيْ بِهْ

تِجَارِبْ حِكِيْمِيْن الْعَرَبْ وِالصَّبِرْ طَيِّبْ

                    عَسَى اللّه يِجَمِّلْ صَاحِبْ الصَّبِرْ وِ يْثِيْبِهْ

عَلَى كِلّ حَالْ وْ حَالْ.. الايَّامْ.. وِالطَّيِّبْ

                      علَى هَقْوَةْ اللَّى هَاقِي ٍ فِيْه مِنْ طِيْبِهْ

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