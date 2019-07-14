تِجَارِبْ عَرَبْ

أشُوْفِكْ بِعَيْن الْقَلْب مِشْتَاقْ وِقْرَيِّبْ

وَاشُوْفِكْ بِعَيْن الْعَقِلْ لِلْعِمر تَغْرِيْبِهْ

وَاشُوْف الظِّرُوْف تْقَاوِمْ الشَّوْق وِتْهَيِّبْ

كِبِيْر الْهِقَاوِيْ لَيْن يِخْتَلّ تَرْتِيْبِهْ..!

بِصَدْر الطِّمُوْح وْ صَامِلْ الْعِلْم لا شَيَّبْ

لِقَى فِيْ طِرِيْقِهْ شَيّ مَا كَانْ يَدْرِيْ بِهْ

تِجَارِبْ حِكِيْمِيْن الْعَرَبْ وِالصَّبِرْ طَيِّبْ

عَسَى اللّه يِجَمِّلْ صَاحِبْ الصَّبِرْ وِ يْثِيْبِهْ

عَلَى كِلّ حَالْ وْ حَالْ.. الايَّامْ.. وِالطَّيِّبْ



علَى هَقْوَةْ اللَّى هَاقِي ٍ فِيْه مِنْ طِيْبِهْ