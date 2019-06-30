مَنَاولات وتمرير..!

كِنْت مَعْ شِعْرِيْ وْأفْكَاريْ لِحَالِيْ

مَا يِكَدِّرْ جَوِّنَا الصَّافِيْ مْكَدِّرْ

مَا أقُول مْرَفَّهه وِالْبَالْ خَالِيْ

أوْ جِبِين الْوَقْت فِيْ وَجْهِيْ مْكَشِّرْ

عَايِشْتَهَا بَين مُرّ وْبَين حَالِيْ

وَاحْمِدْ اللَّى كَيف مَا شَا لِيْ يِدَبِّرْ

إعْتِزَلْت النَّاس لاجْل يْرُوق بَالِيْ

وَاشْهَدْ انِّهْ كَانْ رَايِقْ وِمْتِبَصِّرْ

لَين مَا ادْرِيْ وِشْ عَلَى غَفْله طَرَى لِيْ

عَنْ شِرِيْكٍ مَعْ قِصِيْدِيْ قِمْت أدَوِّرْ

هُو حَنِين أوْ لِلرِّفَاقه جَا مِجَالِيْ



أوْ قَرَادِهْ أوْ هُوْ مْجَرَّدْ تَعَثِّرْ؟!

إنْقِطَعْ بَيْنِيْ وْ مَا بَيْنِيْ اتِّصَالِيْ

وِانْ تِوَاصَلْنَا أتُوه ولا أعَبِّرْ..!

صِرْت مِثْل مْضَيِّعْ أغْلَى لاجِلْ غَالِيْ

وَاصِلٍ (خَالاتِهْ) وْبِــــــــ (امّهْ) مْقَصِّرْ..!!

إنْ عَلَى صَاحِبْ شِكَيْت فْــــــ.. عِزِّتَالِيْ

قَايَضْ بْمَا كِنْت أخَبِّرْه الْمِخَبِّرْ

وَألِّفَوْا دِيْوَانْ مِنْ قَاصِرْ مِقَالِيْ

وِلْعِبَوْا بِهْ٫٫ ذَا يِنَاوِلْ .. ذَا يِمَرِّرْ..!

لِلْعِتَابْ آخِرْ ، وْ لا لِلْهَرْج تَالِيْ

خَابَتْ وْصَاةْ التِّصَبِّرْ يَا مْصَبِّرْ

إقْتَنَعْت إنّ السَّلامه رَاسْمَاليْ



لَيْه أفَرِّطْ فِيْ رِصِيْدِيْ لَيْه أبَذِّرْ؟!

وَاعْتِرِفْ دَوَّرْت شَي ٍ مَا غِدَا لِيْ

لَيْه؟.. مَا ادْرِيْ لَيْه!٫٫ مَا عِنْدِيْ مِبَرِّرْ

بَارْجَعْ لْمَا كِنْت مِثْل اوَّلْ لِحَالِيْ

مَا يِكَدِّرْ جَوِّيْ الصَّافِيْ مِكَدِّرْ

بَافْرِضْ الْوِحْدِهْ وْبَاعْلِنْ إعْتِزَالِيْ



وِانْ بِغَيْت أُنْس الْقِوَافِيْ.. بَسّ أشِّرْ