روح الإرادة

بَرْق ٍ بَرَقْ مِنْ مَغْرِبْ الشَّمْس لَمَّاعْ

نَاضْ وْ تَهَيَّضْ هَاجِسِيْ مَا اسْتَرَاحِيْ

اللِّى بِأمْره مِعْجِزْ الْفِكر يِنْصَاعْ

طَوْع ٍ وْ يَاتِيْ بِالْمِذَاقْ الْقَرَاحِيْ

وْحَلَّقْ مِثِلْ حِر ٍ مِنْ الْوَقْت مِلْتَاعْ

سِمَا سِمَا فَوق السِّمَا يَوم شَاحِيْ

مَا لِهْ سِوَاهَا شَفّ رُوْح ٍ وْ مِطْمَاعْ

لَى حَلَّقْ بْجَوّهْ فِرِيد الْجَنَاحِيْ

وَآتُوق أنَا يَا اخُـــوي تَوْقَــاتْ طَلاَّعْ

لَوْلاَ هِمُوم الْوَقْت تِكْبَحْ جِمَاحِيْ

سَايَرْتَهَا رَغْم الصَّعَايِبْ وِالاوْضَاعْ

حَتَّى تِمَادَى صَبْرِيْ الْمِسْتِبَاحِيْ

وَارْقِبْ مِفَاتِيْحِهْ لَوْ الْوَقْت مَا طَاعْ

رُوح الإرَادِهْ وِالْعزيمه سِلاحِيْ

وَاكْبَرْ دِلِيل مْن الْعَنَا صِغْت الابْدَاعْ



تَسْجِنِّيْ الْفِكْره وْتَطْلِقْ سِرَاحِيْ

بَوْحِيْ مَلاذْ الرُّوْح بِفْجُوْج ٍ وْسَاعْ

وْعَين الرِّضَا هِيْ غَايِتِيْ وِانْشِرَاحِيْ

وْحِنَّا لِنَا مَعْ مَطْلَعْ الشَّمْس مِطْلاعْ



وِالاَّ سِبَرْنَا بَارِقِهْ وَين لاحِيْ