الْفِكر المنير

مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه اللّه تعالى ورعاه

يَوْلِةٍ بِالْعِزّ تَسْمُوْ كِلّ يَوم

يَوْلِةْ النَّامُوس لاهْل الْعِزّ غَير

دِمْت (بُوْ رَاشِدْ) عَلَى النَّامُوس دَوم

يَوْلِتِكْ فَرْحَةْ وِطَنْ تَعْنِيْ الْكِثِير

رَوَّضْ الصِّعْبِهْ وْ لا يْهَابْ الْخِصُوم

وِانْ وِعِرْ دَرْبه تِمَتَّعْ فِيْ الْمِسِير

لَيْن أصْبَحْ عَزْمِنَا فَوق الْغِيُوم

وِاسْمِكْ الْمَرْمُوق لِلْعَلْيَا يِشِير

فِيْ الْعِلا كَفِّكْ عَلَمْ رَفْــرَفْ يِشُوم



حَقَّقْ الآمَالْ بِالْفِكْر الْمِنِير

كَمْ تِقَلَّدْنَا مِنْ افْعَالِكْ عِزُوم

وْكَمْ عِشَقْنَا مَجْدِكْ السَّامِيْ الْمِثِير

مِنْ سِبَاقْ الْخَيل تَاتِيْنَا الْعِلُوم

بَيَّضْ اللّه وَجْه رَاعِيْهَا الْبِصِير

دَامْ عِزِّكْ يَا (مْحَمَّدْ) كِلّ يَوم



يَوْلِتِكْ فِيْهَا لِنَا حَافِزْ كِبِير