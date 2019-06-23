النَّاي الْحَزين

فِيْ عِيُوْنِيْ دَمع حَايِرْ مِنْ سِنِين

وْفِيْ فِوَادِيْ غِصِّةٍ مَا بِحْتِهَا



وِالْغُمَامه اللَّى غِشَتْ عَين وْ جِبِين

حَـــانْ وَقْـــــت ٍ بِهْ قِوِيْت وْ زِحْتِهَا



والْهِمُوم اللَّى نِصَتْنِيْ كِل حِين

مِنْ وِسِطْ صَدْرِيْ أنَا سَرَّحْتِهَا

كِلّ مَا قِلْت أنَّهَا بَاكِرْ تِزِين

تَمْسِيْ جْرُوْحِيْ وَانَا صَبَّحْتِهَا

والْمَشاعِرْ لَى بِهَا قَلْبِيْ يِدِين

كَم لَيْلِهْ زَادْ شَوْقِيْ وْ صِحْتِهَا

كِنْت أظِنّ الْقَلْب صَامِلْ مَا يِلِين

لَيْن شِفْـتِكْ وِالْخِطَى زَحْزَحْتِهَا

وْقِصِّتِيْ لَى إسْمَهَا (النَّايْ الْحَزِين)

فِيْ خَيَالِيْ صِغْتِهَا وْمَسْرَحْتِهَا

كِلَّهَا وَجْد وْ تِفَاصِيْل وْ حَنين

وْلاجِلْ تِرْضَى زِدْتِهَا وْنَقَّحْتِهَا

فِيْ زِوَايَا الذَّاكِرِهْ عِطْرِكْ خِنِين

وْذِكْرِيَاتِكْ مُول مَا بَارَحْتِهَا

آنَا عِنْدِيْ حَدس وِايْمَانْ وْيَقِين



إنّ لِكْ أسْرَارْ مَا لَمَّحْتِهَا

وْفِيْ عِيُوْنِكْ دَمع حَايِرْ مِنْ سِنِين

وْغِصِّةٍ بِالْقَلْب مَا قِدْ بِحْتِهَا