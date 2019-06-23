الْجَرح السَّاكِنْ

جَرْحِكْ سِكَنْ خَافقيْ مَا هُوْ مُرور الْكِرَامْ

إلَى مِتَى وِالْخِطَا يَا صَاحِبِيْ مِسْتِمِرّ؟!

مِنْ أوَّلٍ لِكْ بِقَلْبِيْ مَقْدِره وِاحْتِرَامْ

وِالْيَوم لَوْ تِعْتِذِرْ مَا لِكْ قِبُول وْعِذِرْ

سَلَكْت دَرب الْجِفَا وَاَنْهَيْت عِمْر الْغَرَامْ

وِلْيَا سَألْتِكْ تَعَذَّرْ .. بِالْقِضَا وِالْقِدَرْ

يَا اللَّى لِعِبْت بْمِشَاعِرْ مِنْ يِحِبِّكْ حَرَامْ



وِانْت الِّذِيْ لِكْ بِوِسْط الرُّوح بَيْت وْمِقَرّ

أسْرَفْت فِيْ رْضَاكْ لَيْن انِّكْ بَلَغْت الْمَرَامْ

وْمَلَكْتِنِيْ بْصَكّ حِبِّكْ لا مَلاذ وْمِفَرّ

أنَا وْقَلْبِيْ عِقُبْ صَدِّكْ عَلَى مَا يِرَامْ



عَلَّمْتِهْ يْتُوب.. وْيِجْعَلْ ذِكْرِيَاتِكْ مِمَرّ