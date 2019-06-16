غِيُوم ومطَر

المصدر: شعر: أحمد المقبالي (الوضَّاح)

سِنِيْنِيْ تْدُوْر وِالْمَاضِيْ يِعِيْد الْحَيَاهْ

يِنْفَخْ رِمَادِهْ لِقَانَا يَوْم (عِيْد الْفَطِرْ)

وِيْشِبّ صَدْرِيْ وَلَهْ وِيْعِيْد حِلْمِيْ صِبَاهْ

نِسِيْت حِلْمِيْ تَلاشَى وْ ضَاعْ مِنِّيْ وَطِرْ

وَاذْبَلْ مِكَانِيْ وْيَاخِذْنِيْ الأسَى لاِتِّجَاهْ

مَا بَيْن (ذَاتِيْ وْذَاتِيْ) أنْشِطِرْ وَانْفِطِرْ

جَيَّتْك هذِيْ (سَلامْ يْدَيْن وِالاَّ شِفَاهْ)..!

أنَا مِنْ اثْنَيْنَهَا خَايِفْ.. وَاحِسّ بْخِطَرْ

مَا بَيْن أهْلِيْ وْأهْلِكْ نَلْفِتْ الإنْتِبَاهْ

لَوْ مَا نِسَوْلِفْ حِكَاوِيْنَا غِيُوْم وْمِطَرْ..!

إنْتِيْ مِثِلْ مَا تِوَادَعْنَا حَلاهْ فِيْ حَلاهْ

جَيْتِيْ وْخَصْرِكْ خَجِلْ.. رِحْتِيْ وْرِدْفِكْ بَطِرْ..!

أحَاوِلْ أتْجَاهَلِكْ وَالْقَاكْ مَعْنَى الْحَيَاهْ

لو أمْسَحِكْ مِنْ سَطِرْ.. أكْتِبْك ثَانِيْ سَطِرْ..!