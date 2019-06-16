الْبِعْد الْفَلْسَفِيْ

المصدر: شعر: سَيْـــف السَّعْـــدِيْ

هَاتْ لِيْ وْيَاكْ لَوْ تِسْمَحْ.. ظَلامْ..!

وِدِّيْ أشْعِلْ قَنَادِيْل أحْرُفِيْ

عِنْدِيْ حْرُوْف.. مَا تِصْلَحْ كَلامْ..!!

وَاتِمَنَّاكْ بِعْدٍ فَلْسَفِيْ

آتِقَطَّعْ مِثِلْ بَعْض الْغُمَامْ

وَاتِوَهَّجْ مِشَاعِرْ.. وَانْطِفِيْ..!

فِيْ عِيُوْنِيْ رِسَايِلْ مِنْ غَرَامْ

وْلا أجِيْد الْكَلامْ الْعَاطِفِيْ..!

صِبّ لِيْ مِنْ أحَاسِيْسِكْ.. مِدَامْ

لَيْن تَثْمِلْ عِرُوْقِيْ.. وْتِكْتِفِيْ

لِكْ يِغَنِّيْ الْغِصِنْ قَبْل الْحِمَامْ

يَوْم عَيْنِيْ بِعَيْنِكْ تِحْتِفِيْ

ثَوْبِكْ الْغَيْم وِالْبَرْق ابْتِسَامْ

تَغْرِيْ الرُّوْح بِالْغَيْث الْخَفِيْ

ذِكْرِيَاتِكْ مِنْ انْفَاسْ الْخِزَامْ

فِيْ شِغَافِيْ لَهَا الْعِطْر الْوِفِيْ