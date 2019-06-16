قَهْوَةْ كَيْف

المصدر: شعر: عبرة شعر

فَزّ لِكْ قَلْبِيْ مَا هِيْ بَايَّاتْ فَزّهْ

فَزَّةْ اللَّى بَشِّرَوْه بْشَوْف غَالِيْ

مِنْ تِقَهْوَيْتِكْ غِدَا لِلْكَيْف حَزّهْ

صِبّ فِنْجَالْ الْغَلا وِاجْلِسْ قِبَالِيْ

وِاسْقِنِيْ بِيْدَيْك مِنْ كَاسْ الْمَعَزّهْ

غَالِيٍ يَسْكِبْ غَلاهْ بْعَيْن غَالِيْ

اللّه اللَّى حَطّ لِكْ قَدْر وْمَعَزّهْ

قَبْلِكْ إحْسَاسِيْ مِنْ الأشْوَاقْ خَالِيْ

جَاكْ قَلْبِيْ عِقُبْ ضَيْم الْوَقْت.. عِزّهْ

لا تِذَوِّقْه الْعَنَا يَا رَاسْ مَالِيْ

وْ كَانْ عِنْدِكْ لِلْمِفَارَقْ عِلْم وَزّهْ

مَابِيْ الْفَرْقَا عَسَى مَا هِيْ بْفَالِيْ