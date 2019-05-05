الشِّعُور الْمِوْجِعْ

المصدر: شعر: هند الفهيد

كِنْت أرَتِّبْ لِهْ مِنْ اشْوَاقِيْ قِصِيْدِهْ

بَسّ مَا لِهْ حَظّ بَاشْوَاقْ الْقِصَايِدْ٫٫!

مِوْجِعْ شْعُوْرِيْ وْ رَيْبه كَالْمِصِيْدِهْ

صَيْدَةْ الْجَارِحْ نِوَى عَدّ الْحِصَايِدْ

وِالْعِتَبْ وِالشَّكّ دَايِمْ مِنْ حِصِيْدِهْ

يِوْقِعِهْ بِشْبَاكْ تِتْلاَهَا الْمِصَايِدْ

وْ كِلّ بَاب ٍ مِحْتِمِلْنِيْ فِيْ وِصِيْدِهْ

بَاسِط ٍ رَيْبه عَلَى دْرُوْب الْوِصَايِدْ

يَحْسِبْ انِّيْ وَاحده مِنْ ضِمْن صَيْدِهْ

مَا دَرَى انِّيْ بِالْفِضَا بَاعْلَى الرِّصَايِدْ

وْلَيْت لِهْ حَظٍ٫٫ وَارَتِّبْ فِيْ رِصِيْدِهْ

مِنْ قِصِيْدِيْ لِهْ.. وْ حِسْن الظَّنّ صَايِدْ