عِزَازْ النِّفُوس

المصدر: شعر: ذياب بن غانم المزروعي

بَاوْصِيْك يَا عِزْوِتِيْ عَنْ فِعْلٍ تْرُوْمه

مِنْهَاجْ (زَايِدْ) وْ (رَاشِدْ) فِيْ تَعَامِلْنَا



عَلَيْك بِاللَّى يِنُوْمِسْ شَعْبِهْ وْقَوْمه

صِنْدِيْد فِيْ الْمِعْتَرَكْ فِعْلِهْ يِجَمِّلْنَا



هذَاكْ حِطّهْ يِمِيْنِكْ حَيّ بِقْدُوْمه

أَنَا اشْهَدْ انِّهْ كَفُوْ يِقْرَبْ مَنَازِلْنَا



لا تِتْبَعْ التَّافِهْ اللَّى شَيْنِهْ عْلُوْمه

حَاشَاكْ هذَا سِفِيْه وْ لاَ يِمَثِّلْنَا



لا تِخْدَعِكْ رَمْسِتِهْ.. وِاتْأمَّلْ وْسُوْمه

مِسَاحَةْ الْحِلْم جَاوَزْهَا تِحَمِّلْنَا



شَارَاتْ قِلّ الْمَعَانِيْ فِيْه مَرْسُوْمه

وِالْمِشْكِلِهْ فِيْ مَعَانِيْهَا يِجَادِلْنَا



يَفْتِيْ وْيِنْصَحْ وْيِتْبَجَّحْ بِمَعْلُوْمه

مِفْلِسْ فَضِلْ وِارْتِدَى حِلَّةْ فِضَايِلْنَا



نِحْنَا عِزَازْ النِّفُوْس..: السَّافِلْ نْحُوْمه

نِرْقَى الْمَعَالِيْ وْ لاَ رَاس ٍ يِطَاوِلْنَا



أيَّامْنَا بِالْجَلَدْ وِالْمَجْد مَخْتُوْمه

وِالأرْض تِهْتَزّ تَحْت اللَّى يِنَازِلْنَا



وِالنَّاسْ مَا هِيْ بِسَقْط النَّاسْ مَلْزُوْمه

وِالدُّوْن مَا تِفْتِخِرْ بَاسْمِهْ قِبَايِلْنَا