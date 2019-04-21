الْحِبّ الْمِعَزَّزْ

المصدر: شعر: فتاة تهامة

مَا احْدٍ مَعْ الأيَّامْ قِدْ طَقّ بَابه

إلاَّ جَنَاب ٍ يَسْلِبْ عْقُوْل وِ قْلُوْب

مِنْ شَعَرْ رَاسِهْ لَيْن مُوْطَى تِرَابه

فِيْ نَاظِرِيْ (بَاشَا) وْ (سَيِّدْ) وْ (مَحْبُوْب)

يَا عَاذِلِيْ لَوْ صِحْت مَا لِكْ إِجَابه

وَاللّه يِعِيْن اللَّى مِنْ الْوَجْد مَرْعُوْب

مَلّ الضِّمِيْر اللَّى تِوَذَّى غِيَابه

حَتَّى الْقَلَمْ مَلّ الْوَرَقْ.. وِاشْتِكَى الثَّوْب..!

الْحِزِنْ رَكَّزْ فِـــــــيْ الْمَعَالِيْق نَابه

وَ اصْبِرْ وَ اقُوْل الْحِزِنْ لِلْقَلْب مَكْتُوْب

بَيْن الرِّجَا وِ الْيَاسْ كِلِّشْ تِشَابِهْ

صَارْ الْفَرَحْ فِيْ صَوْب وِالْقَلْب فِيْ صَوْب

لا وَا عَذَابْ الْقَلْب لاَ وَا عَذَابه

مِنْ غَارَةْ الأيَّامْ ظَامِيْ وْ مَنْهُوْب

يَا تَاجْ رَاسِيْ كِلّ ابُوْنَا قَرَابه

فِيْ خَاطِرِيْ حِب ٍ مْعَزَّزْ وْ مَحْسُوْب

عِقْبِكْ غِدَى قَلْبِيْ فِتَاتْ وْ خَرَابه

يَا دَوْب نَبْضه يِرْفَع الْحِسّ يَا دَوْب

وَصْلِكْ يِرِشّ الرُّوْح مِثْل السَّحَابه

وِ انْ شَحّ وَصْلِكْ مَا بِقَى شَيّ مَرْغُوْب