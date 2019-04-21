جِنُون الْحِبّ

المصدر:
  • شعر: عيوف
التاريخ:

يَا لَيْل رِحْ قِلْ لِهْ: عَلامِكْ عَلَيْهَا..؟!

وَرَاكْ تِلْحِقْ جَرْح الايَّامْ بِجْرَاحْ؟!

 

قِلْ لِهْ: حَرَامْ اللَّى تِسَوِّيْه فِيْهَا

الْبِنْت دُوْنِكْ يَوْم مَا رَاحْ تِرْتَاحْ!

 

قِلْ لِهْ: جِنُوْن الْحِبّ بِكْ مِبْتِلِيْهَا

حِب ٍ ذِبَحْــــهَا وِانْت لِلْحِبّ ذَبَّاحْ

 

قِلْ لِهْ: لَوْ احْكِيْ لِكْ وِشْ اللَّى يِـــجـِيْهَا

مَا كِنْت تَتْـــــــرِكْ دَمْعَهَا مِنْك فَضَّاحْ!

 

قِلْ لِهْ: تِحِبِّكْ مَوْت وِشْ فِيْ يِدَيْهَا؟

مَا بِايْدَهَا حِيْلِهْ سِوَى الدَّمْ لا طَاحْ

 

يَا(لَيْل) تِكْفَى.. عَلِّمِهْ يِحْتِوِيْهَا

لا تِصْبَحْ يْدَيْنِهْ مَعْ يْدَيْنِكْ شْحَاحْ

 

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