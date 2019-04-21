جِنُون الْحِبّ

يَا لَيْل رِحْ قِلْ لِهْ: عَلامِكْ عَلَيْهَا..؟!
وَرَاكْ تِلْحِقْ جَرْح الايَّامْ بِجْرَاحْ؟!
قِلْ لِهْ: حَرَامْ اللَّى تِسَوِّيْه فِيْهَا
الْبِنْت دُوْنِكْ يَوْم مَا رَاحْ تِرْتَاحْ!
قِلْ لِهْ: جِنُوْن الْحِبّ بِكْ مِبْتِلِيْهَا
حِب ٍ ذِبَحْــــهَا وِانْت لِلْحِبّ ذَبَّاحْ
قِلْ لِهْ: لَوْ احْكِيْ لِكْ وِشْ اللَّى يِـــجـِيْهَا
مَا كِنْت تَتْـــــــرِكْ دَمْعَهَا مِنْك فَضَّاحْ!
قِلْ لِهْ: تِحِبِّكْ مَوْت وِشْ فِيْ يِدَيْهَا؟
مَا بِايْدَهَا حِيْلِهْ سِوَى الدَّمْ لا طَاحْ
يَا(لَيْل) تِكْفَى.. عَلِّمِهْ يِحْتِوِيْهَا
لا تِصْبَحْ يْدَيْنِهْ مَعْ يْدَيْنِكْ شْحَاحْ