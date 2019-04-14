بَعْثَرَةْ فَوْضَى

المصدر: شعر: سَـيْـــف السَّعْــــدِيْ

خَلِّنِيْ تَحْت الْيِدِيْل الْفَوْضَوِيْ

دَامْ عَيْن الشّمْس غَطَّاهَا الْيِدِيْل

بَاتَحَفَّى بِالدَّلاَلْ الأُنْثَوِيْ

وْبَازْرَعْ أهْدَابِيْ عَلَى دَرْبِكْ نِخِيْل

خَلِّنِيْ فِيْ هَالْغِيَاهِيْب ألْتِوِيْ

وَ اوْقِدْ شْمُوْع السُّمَرْ مِنْ غَيْر لَيْل..!

بَانْطِوِيْ فِيْ عِطِرْ مَيْدُوْلِكْ طَوِيْ

يَا مْبَعْثِرْ غَيْهَبْ اللَّيْل الطِّوِيْل

رِكْنِنَا هَادِيْ.. تَعَالْ.. بْنِنْزِوِيْ

وْ بَاتِقَهْوَى قَهْوَةْ الطَّرْف الْكِحِيْل

خَلّ عَيْنِكْ مِنْ عِيُوْنِيْ تِرْتِوِيْ

فِيْ عِيُوْنِيْ لِكْ مِنْ الأشْوَاقْ نِيْل

رُفّ يَا بَرَّاقْ فِيْ عَيْن بْدِوِيْ

نَاذِرْ سْنِيْن الْعِمِرْ صَوْبِكْ رِحِيْل

لَيْلِنَا مِمْطِرْ مِنْ الرَّعْد خْلِوِيْ

هِلّ هَتَّانِكْ وْ زِيْد اللَّيْل.. هَيْل

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