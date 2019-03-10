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شعر: أحمد المقبالي

تِفَاصِيْل

التاريخ:

يَوْم الدِّجَى غَطَّى الْقَنَادِيْل

                     طارَتْ وِسِطْ صَدْرِيْ حِمَامِهْ

مَا كَانَتْ تْوَدِّيْ الْمَرَاسِيْل

                     كَانَتْ تِطَيِّرْهَا الْمَلامِهْ..!

وِالذَّاكره طْيُوْرٍ أبَابِيْل

                     تَرْمِيْ عَلَى صَدْرِيْ النِّدَامِهْ

تمِرّ فِيْ بَالِيْ التِّفَاصِيْل

                     وِ تْسِيْل مِنْ عَيْنِيْ غُمَامِهْ

مَا غَيْر أنَا وِ(اللَّيْل) و(ِسْهَيْل)

                     وِشْعُوْر فَاقِدْ لِهْ إهْتِمَامِهْ

فِيْ صَدْرِيْ الْمِنْهَكْ مَعَامِيْل

                     وِ الشَّوْق يِنْحَرْنِيْ حِسَامِهْ

حَبِيْبَتِيْ مِشْتَاقْ.. وِالْوَيْل

                     لاشْوَاقْ قَلْبٍ مِسْتِدَامِهْ

تَبْرِدْ عَلَى طَيْفِكْ فَنَاجِيْل..!

                     غَنَّمْتَهَا لْجَرْحِكْ كَرَامه

حَبِيْبِتِيْ.. انَا اسْكِنْ اللَّيْل

                     وِ اللَّيْل يَسْكِنِّيْ ظَلامه

مِحْتَاجِكْ أكْثَرْ لِلْمِقَابِيْل

                    قَلْبِيْ لِقَى بْقِرْبِكْ مَرَامه

تَدْرِيْ حَيَاتِيْ فِيْ الْمِوَاصِيْل

                   تَدْرِيْن مَوْتِيْ فِيْ انْعِدَامه

يَرَّيْت لِكْ كِلّ الْمِوَاوِيْل

                 يَا مِنْيَةْ الْقَلْب وْ غَرَامه

أمُوْت بِالسُّوْد الْمِظَالِيْل

                  وْ رِدْفٍ شِكَتْ مِنِّهْ عِظَامه

يَجْبِرْنِيْ أبْدِعْ فِيْ التِّمَاثِيْل

                  وَآجِيْب مِسْكٍ فِيْ خِتَامه

حَبِيْبتِيْ أطْهَرْ مِنْ (النِّيْل)

                وَاصْدَقْ مِنْ الصِّبْح ابْتِسَامِهْ

لا مَرَّتْ تْذُوْب التِّمَاثِيْل..!

                وَانَا اطْلِبْ اللّه السَّلامِهْ

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