تِفَاصِيْل

يَوْم الدِّجَى غَطَّى الْقَنَادِيْل

طارَتْ وِسِطْ صَدْرِيْ حِمَامِهْ

مَا كَانَتْ تْوَدِّيْ الْمَرَاسِيْل



كَانَتْ تِطَيِّرْهَا الْمَلامِهْ..!

وِالذَّاكره طْيُوْرٍ أبَابِيْل

تَرْمِيْ عَلَى صَدْرِيْ النِّدَامِهْ

تمِرّ فِيْ بَالِيْ التِّفَاصِيْل

وِ تْسِيْل مِنْ عَيْنِيْ غُمَامِهْ

مَا غَيْر أنَا وِ(اللَّيْل) و(ِسْهَيْل)

وِشْعُوْر فَاقِدْ لِهْ إهْتِمَامِهْ

فِيْ صَدْرِيْ الْمِنْهَكْ مَعَامِيْل

وِ الشَّوْق يِنْحَرْنِيْ حِسَامِهْ

حَبِيْبَتِيْ مِشْتَاقْ.. وِالْوَيْل

لاشْوَاقْ قَلْبٍ مِسْتِدَامِهْ

تَبْرِدْ عَلَى طَيْفِكْ فَنَاجِيْل..!

غَنَّمْتَهَا لْجَرْحِكْ كَرَامه

حَبِيْبِتِيْ.. انَا اسْكِنْ اللَّيْل

وِ اللَّيْل يَسْكِنِّيْ ظَلامه

مِحْتَاجِكْ أكْثَرْ لِلْمِقَابِيْل

قَلْبِيْ لِقَى بْقِرْبِكْ مَرَامه

تَدْرِيْ حَيَاتِيْ فِيْ الْمِوَاصِيْل

تَدْرِيْن مَوْتِيْ فِيْ انْعِدَامه

يَرَّيْت لِكْ كِلّ الْمِوَاوِيْل

يَا مِنْيَةْ الْقَلْب وْ غَرَامه

أمُوْت بِالسُّوْد الْمِظَالِيْل

وْ رِدْفٍ شِكَتْ مِنِّهْ عِظَامه

يَجْبِرْنِيْ أبْدِعْ فِيْ التِّمَاثِيْل

وَآجِيْب مِسْكٍ فِيْ خِتَامه

حَبِيْبتِيْ أطْهَرْ مِنْ (النِّيْل)

وَاصْدَقْ مِنْ الصِّبْح ابْتِسَامِهْ

لا مَرَّتْ تْذُوْب التِّمَاثِيْل..!



وَانَا اطْلِبْ اللّه السَّلامِهْ