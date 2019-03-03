شعر: عبد العزيز المسلّم

زهور الشَّبَابْ

التاريخ:

سِنِيْنِيْ تِوَدِّعْ زِهُوْر الشَّبَابْ

                        وَ انَا فِيْ بِسَاتِيْن قَلْبِيْ زِهُوْر..!!

و لا اظِنّ بِالشَّيْب لِلرَّاسْ عَابْ

                        مَعْ الْوَقْت زَادْ الأمَلْ بِالْحِضُوْر

رِسَمْت الأمَانِيْ بِلَيَّا عِتَابْ

                         وْ حَقَّقْت مَا رَيْت فِيْه الْسِّرُوْر

صِدِيْق الْقَلَمْ.. وِالْوَرَقْ لِيْ صِحَابْ

                       لِزِيْم الْحِرُوْف بْفِضَاهَا أدُوْر

وْ بِالْجِدّ خَطَّيْت وِدِّيْ كِتَابْ

                      طِرِيْقِيْ مِشَيْتِهْ بقَلْبٍ طِهُوْر

وْ بَيْتِيْ كِرِيْم ٍ وْ لِلْخَيْر بَابْ

                      نِجُوْد وْ يِجُوْد الرِّضَا بِالْحِبُوْر

عَنْ الشَّرّ عِمْرِيْ تِنَحَّى وْ طَابْ

                       خِصِيْم الزَّلَلْ وِ الْخَنَا وِ الْغِرُوْر

تَعَلَّقْ فِوَادِيْ بِدُوْن اغْتِرَابْ

                       بِحِبٍ أصِيْل ٍ بِهْ الحِبّ نُوْر

حَبِيْبِيْ الهِيْ.. بِكْ الْقَلْب ذَابْ

                       وَ اَنا فِيْ مَحَبَّتْك رَبِّيْ فِخُوْر

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