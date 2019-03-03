زهور الشَّبَابْ

سِنِيْنِيْ تِوَدِّعْ زِهُوْر الشَّبَابْ



وَ انَا فِيْ بِسَاتِيْن قَلْبِيْ زِهُوْر..!!

و لا اظِنّ بِالشَّيْب لِلرَّاسْ عَابْ

مَعْ الْوَقْت زَادْ الأمَلْ بِالْحِضُوْر

رِسَمْت الأمَانِيْ بِلَيَّا عِتَابْ

وْ حَقَّقْت مَا رَيْت فِيْه الْسِّرُوْر

صِدِيْق الْقَلَمْ.. وِالْوَرَقْ لِيْ صِحَابْ

لِزِيْم الْحِرُوْف بْفِضَاهَا أدُوْر

وْ بِالْجِدّ خَطَّيْت وِدِّيْ كِتَابْ

طِرِيْقِيْ مِشَيْتِهْ بقَلْبٍ طِهُوْر

وْ بَيْتِيْ كِرِيْم ٍ وْ لِلْخَيْر بَابْ

نِجُوْد وْ يِجُوْد الرِّضَا بِالْحِبُوْر

عَنْ الشَّرّ عِمْرِيْ تِنَحَّى وْ طَابْ



خِصِيْم الزَّلَلْ وِ الْخَنَا وِ الْغِرُوْر

تَعَلَّقْ فِوَادِيْ بِدُوْن اغْتِرَابْ

بِحِبٍ أصِيْل ٍ بِهْ الحِبّ نُوْر

حَبِيْبِيْ الهِيْ.. بِكْ الْقَلْب ذَابْ



وَ اَنا فِيْ مَحَبَّتْك رَبِّيْ فِخُوْر