زهور الشَّبَابْ

سِنِيْنِيْ تِوَدِّعْ زِهُوْر الشَّبَابْ
وَ انَا فِيْ بِسَاتِيْن قَلْبِيْ زِهُوْر..!!
و لا اظِنّ بِالشَّيْب لِلرَّاسْ عَابْ
مَعْ الْوَقْت زَادْ الأمَلْ بِالْحِضُوْر
رِسَمْت الأمَانِيْ بِلَيَّا عِتَابْ
وْ حَقَّقْت مَا رَيْت فِيْه الْسِّرُوْر
صِدِيْق الْقَلَمْ.. وِالْوَرَقْ لِيْ صِحَابْ
لِزِيْم الْحِرُوْف بْفِضَاهَا أدُوْر
وْ بِالْجِدّ خَطَّيْت وِدِّيْ كِتَابْ
طِرِيْقِيْ مِشَيْتِهْ بقَلْبٍ طِهُوْر
وْ بَيْتِيْ كِرِيْم ٍ وْ لِلْخَيْر بَابْ
نِجُوْد وْ يِجُوْد الرِّضَا بِالْحِبُوْر
عَنْ الشَّرّ عِمْرِيْ تِنَحَّى وْ طَابْ
خِصِيْم الزَّلَلْ وِ الْخَنَا وِ الْغِرُوْر
تَعَلَّقْ فِوَادِيْ بِدُوْن اغْتِرَابْ
بِحِبٍ أصِيْل ٍ بِهْ الحِبّ نُوْر
حَبِيْبِيْ الهِيْ.. بِكْ الْقَلْب ذَابْ
وَ اَنا فِيْ مَحَبَّتْك رَبِّيْ فِخُوْر