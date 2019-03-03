وِجْهَةْ نَظَرْ

إسْعَى إلَى حِلْمِكْ وْحَدِّدْ مِسَارِكْ

وِ انْ مَا قِدَرْت تْحَقِّقِهْ، خَيْر يَا طَيْر

لاَ تَاخِذْ الدِّنْيَا عِنَادْ وْ مَعَارِكْ

إذا ادْبَرَتْ.. خِيْرِهْ وِاذَا انْهَا اقْبَلَتْ.. خَيْر

قَلْبِكْ دِلِيْلِكْ.. وِ الْعَقِلْ مِسْتِشَارِكْ

و اللَّى كِتَبْه اللّه لِكْ يْصِيْر.. بَيْصِيْر

أنَا احْتِرِمْ وِجْهَةْ نِظَرْك وْ خِيَارِكْ



لَوْ كَانْ مَا لِلَّى حِصَلْ أيّ تَبْرِيْر

وِ الْقَلْب هذا اللَّى ابْتَلَى وِ اسْتَخَارِكْ

كِبِيْر مِنْ قَبْلِكْ وْ مِنْ بَعْدِكْ كْبِيْر

حَتَّى وْلَوْ انِّكْ كِوَيْتِهْ بِنَارِكْ

يمُوْت مَا يَشْكِيْ عَلَيْك وْ عَلَى الْغَيْر

السَّالفه مَا هِيْب ثَارِيْ وْ ثَارِكْ

لاَ انْتِهْ (كِلَيْب) وْ لاَنِيْ بْـــ(سَالِمْ الزِّيْر)

إذَاجَرَحْتِكْ دُوْن مَا اقْصِدْ.. تِدَارَكْ

وِ الاَّ بِدَرْ مِنِّيْ بَلا عَمْد.. تَقْصِيْر

إِجْرَحْ وْ خِذْ حَقِّكْ وْ رِدّ اعْتِبَارِكْ

وِ انْ زِدْت فَوْق جْرُوْحِكْ جْرُوْح.. لاَ ضَيْر

اللَّى مْنَزِّلْ فِيْ كِتَابِهْ (تِبَارَكْ)

نَزَّلْ لِكْ فْـ.. قَلْبِيْ مَحَبِّهْ وْ تَقْدِيْر

مَحَبِّةٍ مَا تِنْحِصَى وْ مَا تِشَارَكْ

سِتْر وْ غِطَا.. أوْ سَمَّهَا.. سِرّ فِيْ بِيْر

مَا جِيْت أقُوْل إرْجَعْ وْ رَاجِعْ قَرَارِكْ

أوْ انْتِظِرْ مِنِّكْ إجَابِهْ وْ تَفْسِيْر

وْ مَا جِيْت أقُوْل إشْ حَالِكْ؟.. وْ وَيْن دَارِكْ؟

وْ لا أعْتِذِرْ.. وِالاَّ أدَوِّرْ مَعَاذِيْر

أنَا فَقَطْ.. حَبَّيْت أعَايِدْ وَابَارِكْ

لا تِنْزِعِجْ مِنِّيْ وْ لاَ تْضِيْق وِ تْحِيْر

عِيْدِكْ مِبَارَكْ.. عِقُبْ يَوْم ٍ مِبَارَكْ



وْ(كِلْ عَامْ وِ انْت بْخَيْر).. لَوْ مَانِيْ بْخَيْر