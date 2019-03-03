شعر: محمد بن طريش

وِجْهَةْ نَظَرْ

التاريخ:

إسْعَى إلَى حِلْمِكْ وْحَدِّدْ مِسَارِكْ

                            وِ انْ مَا قِدَرْت تْحَقِّقِهْ، خَيْر يَا طَيْر

لاَ تَاخِذْ الدِّنْيَا عِنَادْ وْ مَعَارِكْ

                            إذا ادْبَرَتْ.. خِيْرِهْ وِاذَا انْهَا اقْبَلَتْ.. خَيْر

قَلْبِكْ دِلِيْلِكْ.. وِ الْعَقِلْ مِسْتِشَارِكْ

                            و اللَّى كِتَبْه اللّه لِكْ يْصِيْر.. بَيْصِيْر

أنَا احْتِرِمْ وِجْهَةْ نِظَرْك وْ خِيَارِكْ

                           لَوْ كَانْ مَا لِلَّى حِصَلْ أيّ تَبْرِيْر

وِ الْقَلْب هذا اللَّى ابْتَلَى وِ اسْتَخَارِكْ

                            كِبِيْر مِنْ قَبْلِكْ وْ مِنْ بَعْدِكْ كْبِيْر

حَتَّى وْلَوْ انِّكْ كِوَيْتِهْ بِنَارِكْ

                            يمُوْت مَا يَشْكِيْ عَلَيْك وْ عَلَى الْغَيْر

السَّالفه مَا هِيْب ثَارِيْ وْ ثَارِكْ

                          لاَ انْتِهْ (كِلَيْب) وْ لاَنِيْ بْـــ(سَالِمْ الزِّيْر)

إذَاجَرَحْتِكْ دُوْن مَا اقْصِدْ.. تِدَارَكْ

                          وِ الاَّ بِدَرْ مِنِّيْ بَلا عَمْد.. تَقْصِيْر

إِجْرَحْ وْ خِذْ حَقِّكْ وْ رِدّ اعْتِبَارِكْ

                         وِ انْ زِدْت فَوْق جْرُوْحِكْ جْرُوْح.. لاَ ضَيْر

اللَّى مْنَزِّلْ فِيْ كِتَابِهْ (تِبَارَكْ)

                        نَزَّلْ لِكْ فْـ.. قَلْبِيْ مَحَبِّهْ وْ تَقْدِيْر

مَحَبِّةٍ مَا تِنْحِصَى وْ مَا تِشَارَكْ

                        سِتْر وْ غِطَا.. أوْ سَمَّهَا.. سِرّ فِيْ بِيْر

مَا جِيْت أقُوْل إرْجَعْ وْ رَاجِعْ قَرَارِكْ

                        أوْ انْتِظِرْ مِنِّكْ إجَابِهْ وْ تَفْسِيْر

وْ مَا جِيْت أقُوْل إشْ حَالِكْ؟.. وْ وَيْن دَارِكْ؟

                        وْ لا أعْتِذِرْ.. وِالاَّ أدَوِّرْ مَعَاذِيْر

أنَا فَقَطْ.. حَبَّيْت أعَايِدْ وَابَارِكْ

                       لا تِنْزِعِجْ مِنِّيْ وْ لاَ تْضِيْق وِ تْحِيْر

عِيْدِكْ مِبَارَكْ.. عِقُبْ يَوْم ٍ مِبَارَكْ

                     وْ(كِلْ عَامْ وِ انْت بْخَيْر).. لَوْ مَانِيْ بْخَيْر

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