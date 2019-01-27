الأسئلة الحائرة

يمرّ الْوَقْت وِانْتِهْ فِيْ خَيَالي

نِوَيْت أَنْسَآك.. وابْعِدْ وَاتِصَبَّرْ

نوَيْت أنْسَاكْ.. لكن ذا مُحَالي

وَاقُوْل أنْسَى.. وْ بَعْد شْوَيّ أَذْكِرْ..!!

غريبه..! كَيْف تَطْري لي في بالي؟

غريبه..! ما هِقَيْت القَلْب يَذْكِرْ؟

تناسيتك، وطَيْفِكْ كَيْف جا لي؟!

سِكَنْ حِلْمي و في نَوْمي تِبَعْثَرْ

تِلَخْبَطْ حالي وْ حَالي لِحَالي

وانا ما ادْرِيْ حبيبي كيف تَهْجِرْ

دخيلِك رِدّ لِيْ وِارْفِقْ بحَالِيْ

قَبِلْ ما الْعَيْن تَبْكِيْ دَمْعٍ أحْمَرْ

تعَرْف إنِّكْ بِقَلْبي شَخْص غالي

وانا كِلّ ما طِرَيْتِكْ فِيْك أفْخَرْ

أَحِبِّكْ وَاعْشَقِكْ يَا رَاسْ مَالي



وانا مَا لِيْ بِدُوْنِكْ شَيْ يِذْكَرْ

تِخَاصِمْني وْ تَهْجِرْني ليالي

وْيَمْكِنْ يُوْصَلْ الهِجْران لاَشْهِرْ

تِرُوْح بْعِيْد عَنِّيْ ما تِبَالي

تِغِيْب شْهُوْر.. يَمْكِنْ.. لاَ وْأكْثَرْ

وْ تِقْطَعْ بِالهَجِرْ حَبْل الوصالي

وانا لو قِلْت بانْسَى.. صِدْق ما اقْدَرْ

أنا اغْلَيْتِكْ علَى (عَمِّيْ) وْ(خالي)

وتَدْري عَنْ غَلاك بْقَلْبِيْ أكْبَرْ

عِطَيْتِكْ روحي وْ قَلْبي و مالي

كِتَبْت الشِّعْر فِيْك أبْيَاتْ واشْطِرْ

أحِبِّكْ واعْشَقِكْ يا وَيْل حالي

أحِبِّكْ قِلْتَهَا واللّه ما انْكِرْ!!

حبيبي باسْألِكْ.. جَاوِبْ سُؤَالي

هَل عْيُوْن البِشَرْ عَالحِبْ تَسْتِرْ؟

هَلْ الْعَاشِقْ يِحِبّ بْقَلْب خالي؟



هَلْ الْعَاشِقْ مِنْ المَعْشُوْق يِغْدَرْ..؟!