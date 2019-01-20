سِدْرَةْ جَرَادْ..!!

الْمِحْبره بِنْدِقْ وْ حَرْفِيْ نَارْ وِالْحِبْر الزِّنَادْ

وِ الْفِكْره المهْره وَانَا كِلِّيْ فَخَرْ خَيَّالها

مَانِيْ بِمِتْرَجِّلْ عَنْ الصَّهْوه لِيَا اشْتَدّ الطِّرَادْ



مَادَامْ لِيْ رَاسٍ لِيَا رَادْ السِّمِيْنِهْ نالها

الْبَارحه الْهَاجُوْس سِدْره وَاسْوَدْ الْوَاقِعْ جَرَادْ



أسُوْق وِجْمَالْ الْقِوَافِيْ مَا عِصَتْ جَمَّالها

أهْدِمْ مِنْ افْكَاري بَلَدْ وَابْنِيْ مِنْ افْكَاري بِلاَدْ

مَيَّزْت فِيْ الدِّنْيَا وْعِفْت دْقَاقها وِاجْلالها

مَا صَادِفَتْ عَيْنِيْ بِيَاضْ إلاَّ سِوَادٍ في سِوَادْ

والنَّاسْ في غابه وْ تِسْعَى خَلْف سَوّ أعْمَالها

خَآطَبْت رُوْحِيْ لَيْه أشِيْل السَّيْف وِالْعَالَمْ رِقَادْ..!!

مَلَّيْت أجَاهِدْ ما انْتِصَرْت وْحَالتي يِرْثَى لها

النَّارْ تَاكِلْنِيْ وْنَارِيْ نَارْ مَا تِصْبَحْ رُمَادْ

تَكْتِبْ نِهَايَاتِيْ وْ ضِحْكَةْ شِفِّتِيْ تِغْتَالها

وِالْكِلْمه اللَّى قَالْهَا الصَّدَّاقْ وَاعْلَنْهَا جِهَادْ



سِوَاتْ (شَلْفا) الْغَدِرْ تِرْجَعْ فِيْ نَحَرْ مِنْ قالها

يَا كاتِبْ التَّارِيْخ سَجِّلْ غَلْطِتِيْ كَبْوَةْ جِوَادْ



انِّيْ تِتَبَّعْت الذِّنُوْب خْفَافها وِثْقَالها

وِشْ هُوْ لِهْ أحْيَا فِيْ لِيَالْ الْيَاسْ وِثْيَابْ الْحِدَادْ

بَادْخَلْ مِتَاهَاتْ الْغَزَلْ، وِيْحِلَّهَا حَلاَّلها

يا امّ الْعِيُوْن النَّاعِساتْ اللَّى عَلَيْها الْحِسّ جَادْ



مِنْ حِسْنَهَا تَفْتِنْك لا مِنْهَا نِصَتْك ظْلالها

فِيْهَا مِنْ (السُّوْدِهْ) شِبَهْ هَتَّانْ يِتْلاهْ الْبَرَادْ

تَسْمُوْ وْ هَيْبَتْهَا فْــ.. هَيْبَةْ غَيْمها وِجْبَالها

تَفْتِنْ عِجُوْزٍ كَهْل شَابْ الْوَقْت فِيْ عَيْنِهْ وْ بَادْ

لا شافها قام يْتِغَزَّلْ فِيْ ذَهَبْ سِلْسَالها

أهْدَتْنِيْ الْعَلْقَمْ وْيَا مَحْلاهْ فِيْ كَوْب السِّهَادْ

طَعْم الْعِسَلْ مَادَامْ تَسْكِنْ في الضِّلُوْع لْحَالها

مَا هُوْ مِهِمّ أشْهِرْ حِرُوْفِيْ فَوْق هَامَاتْ السِّوَادْ



بَسّ المِهِمّ إنِّيْ كِسَبْت فْـ... هَالْحَيَاةْ وْصَالها