ألْوَانْ النِّسْيَانْ

نِسِيْت شَكْل الْوَرْد والْوَانْ الاحْلامْ

مِنْ يَوْم غِبْت الْعَامْ فِيْ يَوْم (الاثْنَيْن)

وِنْسِيْت بَانّ الصِّبْح له بَرْد وَانْسَامْ

وِنْسِيْت بَانّ اللَّيْل بِهْ نَاسْ هَيْعِيْن..!

وِنْسِيْت كَيْف تْخِطّ بِالشِّعْر الاقْلامْ

وِنْسِيْت خَطّ الكِحْل فِيْ دَاخِلْ الْعَيْن

غَيْرِكْ يِغِيْب أعْوَامْ وِشْهُوْر وَايَّامْ

ما احِسّ بِغْيَابه وْ لَوْ تَمْضِيْ سْنِيْن

آعِيْش وَانَا تَسْكِنْ بْصَدْرِيْ أوْهَامْ



أوْجَاعْ.. حِزْن.. وْ هَمّ.. مِنْ حَوْل عَامَيْن

نِسْبَةْ هِمُوْمِيْ مَا لَهَا عَدّ وَارْقَامْ

تَعْصِفْ بِعِمْرٍ غِضّ.. تَوَّهْ ثَلاثِيْن..!

أذْكِرْك وَابْكِيْ وَارْجَعْ آعِضّ الابْهَامْ..



يَا اللَّى غَلاتِكْ مَا سِوَتْهَا مَلايِيْن

لِلْبِعْد حِكْم وْلِلْوَصِلْ عِدَّةْ أحْكَامْ

لا تَاخِذِكْ دِنْيَاكْ عَنْ وَصل غَالِيْن

إرْجَعْ وْ لَوِّنْ بِالْوَصِلْ وَرْد وَاحْلامْ



لا بَارَكْ اللّه فِيْ الْجِفَا وِالْمِقَفِّيْن