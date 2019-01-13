مهداة إلى سمو الشيخ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه اللّه تعالى ورعاه

سَلامْ يَا عَطْر الْمَعَانِيْ وْالانْسَابْ

(حَمْدَانْ) يَا الْمَطْنُوْخ ذِخْر الْمِطَانِيْخ

سَلامٍ مْعَطَّرْ مِنْ الْمِسْك بَاطْيَابْ

وِمْضَمَّخٍ بِالشَّوْق وِالْوِدّ تَضْمِيْخ

تَسْلِيْمَةْ مْحِبٍ عَلَى مَجْلِسْ أحْبَابْ

تِرْقَى كَمَا تِرْقَى الْهِبُوْب الشِّوَامِيْخ

تِرْقَى عَلَى قَدْر الْمَحَبِّهْ وْالاِعْجَابْ

وْتِبْقَى وْتِتْرَسَّخْ مَعْ الْوَقْت تَرْسِيْخ

يَا مَنْ تِقِصّ أشْنَابْ وِتْدَسِّمْ أشْنَابْ

وِتْنَوِّخْ كْبَارْ الْمِهِمَّاتْ تَنْوِيْخ

(فَزَّاعْ) عِلْمِكْ نَارْ فِيْ رَاسْ مِرْقَابْ

لِكْ فِيْ الْعِطَا وِالْمَجْد وِالشِّعْر تَارِيْخ

بَابِكْ مَلاذْ اللَّى مِنْ الْوَقْت مِنْصَابْ

مَا يِشْتِكِيْ نَاصِيْك هَزْبِهْ وْتَوْبِيْخ

لَوْ مَا طَرَى الْحَاجِهْ وْ لاَ بَيَّنْ أسْبَابْ

يَكْفِيْه لاَ ضَاقْتْ يِسَلِّمْ عَلَى الشَّيْخ

وِانْ وِصِلْ بَابِكْ طَاحْ هَمِّهْ عَلَى الْبَابْ

يَا اللَّى عِطَاكْ يْدَوِّخْ الْفَقِرْ تَدْوِيْخ

اللّه يِزِيْدِكْ عِزّ وِيْزِيْدِكْ أحْبَابْ



يَا شَيْخِنَا الْمَطْنُوْخ نَسْل الْمِطَانِيْخ