جِدَايِلْ شَوْق

مَا بَيْن غَفْوَاتْ النِّجِلْ وِرْمِشَتْهَا

عَيْنِيْ تِمَنَّى حِلْم نَوْمِيْ تِذُوْقه

رِجْلِيْ تِمِرّ دْرُوْب غَصْبٍ مِشَتْهَا

وِشْ حِيْلَةْ الْمَظْلُوْم فَــ.. ابْسَطْ حِقُوْقه

حَيْث الرِّكَايِبْ دُوْن عِذْر بْلِشَتْهَا

كَفّ اللِّيَالِيْ وِانْ عِطَتْنَا سِرُوْقه..!!

أقْدَارْ عِمْرِيْ لِلْمِوَاجِعْ رِشَتْهَا

وَفَّتْ ثِمَنَهْا جَاتْ قَبْلِيْ تِسُوْقه

مَحْبُوْبِتِكْ تَوْحِيْ حِسِيْس رْبِشَتْهَا

لَيْل الظِّمَا تِعْبَتْ تَحَرَّى بِرُوْقه

فَلَّتْ جِدَايِلْ شَوْقَهَا وِفْرِشَتْهَا



حَدْر الْوِطَى لاقْدَامْ غَالِيْ شِفُوْقه

حَنَّتْ كِفُوْف الْوَصِلْ لِكْ.. وِنْقِشَتْهَا



مَيْر الْمَعَانَدْ طَيْر عِذْره سِبُوْقه

أفْعَى الْمِوَاجِعْ بِالْفِرَاقْ نْهِشَتْهَا

وْقَلْب الْمِوَاصَلْ مَاتْ.. جَفَّتْ عِرُوْقه

دَارْ الْجِفَا شَمْس الْقِوَايِلْ غِشَتْهَا



حَتَّى الْمِسَا هَبَّةْ نِسِيْمِهْ تِعُوْقه..!!