أنْفَاسْ الْعِطِرْ

جَرِّبْ تِعِيْش بْعِيْد عَنَّيْ لَوْ اسْبُوْع

يَمْكِنْ تِشُوْف الْكَوْن أجْمَلْ بِدُوْنِيْ

حَاوِلْ تِبِيْع أيَّامْنَا وَرْد وِشْمُوْع

عَسَى ضِجِيْجِكْ يِسْتِلِذّ بْسِكُوْنِيْ..!!

الْحِبّ وِاللاحِبّ لِكْ حَقّ مَشْرُوْع



وِانْ رِحْتَ وِالاَّ جِيْت بَيْتِكْ عِيُوْنِيْ

مِنْزِلْك بَاقِيْ تَحْت الاضْلاعْ مَرْفُوْع..!!

وانْفَاسِكْ عْطُوْرِيْ، وْزَاكِيْ دِخُوْنِيْ

قِرْبِكْ نِسِيْت النَّاسْ وِالضِّيْق وِالرَّوْع



بِكْ رَاسْ مَالِيْ بِكْ حَلاوَةْ ظِنُوْنِيْ

لا بَاجْبِرِكْ تِبْقَى، وْ لاَ بَارْتِجِيْ طَوْع

تِبْقَى بِتِرْحَالِكْ، وْحِلِّكْ فِتُوْنِيْ

يَامَا سَهَرْت اللَّيْل بِكْ صَوْت مَقْطُوْع

يَامَا غِفَا طَرْفِكْ يِقَلِّبْ شِجُوْنِيْ

يَكْفِيْ تِهَدِّدْ بَيْن صَدَّاتْ وِرْجُوْع

وَانَا عَلَى حِبِّكْ سِكَنِّيْ جِنُوْنِيْ..!!