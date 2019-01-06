 بَيْت اللّه - البيان

شعر: مريم الزَّهراني (نَّوارة الغربه)

بَيْت اللّه

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بِجْوَارْ بَيْت اللّه وْ نَفْحَاتْ الايْمَانْ

                             خِشُوْع يِمْلا الْقَلْب مَا فِيْه زَلِّهْ

تِسْتَشْعِرْ الْهَيْبِهْ وْ تَعْظِيْم رَحْمنْ

                             مَا بَيْن مِنْ رَاكِعْ وْ سَاجِدْ مَحَلِّهْ

تْشُوْف لِلتَّوْبه وْ لِلطِّهْر عِنْوَانْ

                             وِ الدَّمْع مِنْ عَيْنِكْ لِرَبِّكْ تِهِلِّهْ

وْ بَيْن (الْحَجَرْ) وِ(الرِّكْن) دَعْوه لِنَدْمَانْ

                              وْ مِنْ (زَمْزَمْ) إشْرَبْ كَاسْ وِ يْزِيْل عِلِّهْ

كَرَامِةٍ مِنْ عِنْد رَبِّيْ لِلانْسَانْ

                            يَشْفِيْ بِهَا صَدْره وْ هَمِّهْ يِتِلِّهْ

أرْهَى عَلَيْنَا مِنْ فِيُوْضَاتْ الاحْسَانْ

                          وِ الْحَمْد للّه.. قَوْلَهَا مَا نِمِلِّهْ

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