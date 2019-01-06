بِجْوَارْ بَيْت اللّه وْ نَفْحَاتْ الايْمَانْ



خِشُوْع يِمْلا الْقَلْب مَا فِيْه زَلِّهْ

تِسْتَشْعِرْ الْهَيْبِهْ وْ تَعْظِيْم رَحْمنْ

مَا بَيْن مِنْ رَاكِعْ وْ سَاجِدْ مَحَلِّهْ

تْشُوْف لِلتَّوْبه وْ لِلطِّهْر عِنْوَانْ

وِ الدَّمْع مِنْ عَيْنِكْ لِرَبِّكْ تِهِلِّهْ

وْ بَيْن (الْحَجَرْ) وِ(الرِّكْن) دَعْوه لِنَدْمَانْ

وْ مِنْ (زَمْزَمْ) إشْرَبْ كَاسْ وِ يْزِيْل عِلِّهْ

كَرَامِةٍ مِنْ عِنْد رَبِّيْ لِلانْسَانْ

يَشْفِيْ بِهَا صَدْره وْ هَمِّهْ يِتِلِّهْ

أرْهَى عَلَيْنَا مِنْ فِيُوْضَاتْ الاحْسَانْ



وِ الْحَمْد للّه.. قَوْلَهَا مَا نِمِلِّهْ