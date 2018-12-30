المصدر: شعر: فتاة تهامة

يَا صِبَاحْ الْوَرْد يَا طَلَّةْ النُّوْر وْ ضِيَاهْ

يَا زَهَرْ فَوَّاحْ يَا بَيْلِسَانْ وْ عَنْبره

يَا نِضَارَةْ لَمْعَةْ الشَّمْس فِيْ الكَوْن وْ سِمَاهْ

يا قصيدة شَاعِر ٍ يَكْتِبْ الشِّعْر أكْثَره

ضِمِّنِيْ بِعْيُوْنِكْ اللَّى نِوَافِذْ لِلْحَيَاهْ

وْ حِطِّنِيْ فِيْ بَالِكْ اللَّى حِفَظْنِيْ دَفْتَره

إنْتِشِرْ مِثْل السِّحَايِبْ عَلَى رُوْس السَّرَاهْ

وِانْهِمِرْ مِثْل الْمِطَرْ وِانْتِعِشْ مِثْل شْجَره

يَا صِبَاحِيْ يَا شِرُوْقِيْ مَعَ كِلّ اتِّجَاهْ

عِطْرِكْ الْفَوَّاحْ ضَمّ الصِّبَاحْ وْعَطَّره

آتِخَيَّلْ ضِحْكِتِكْ قَبْل أشِدّ الإنْتِبَاهْ

وَانْتِبِهْ وَاسْمَعْ صِدَى الصَّوْت عُوْد وْمبْخَره

أنْثِرْ (الأوركِيْد) فِيْ سِكَّةْ الْحِبّ وْ غَلاهْ

وْيَرْقِصْ (التَّوْلِيْب) وِ يْحِقّ لِكْ يا مَفْخَره

يَعْزِفْ (النَّرْجِسْ) لحونه وْ يَهْدِيْ لِكْ شِذَاهْ

قَبْل وَرْد (الإقْحوانه) يبَادِلْك ثْمَره

وِيْتِفَتَّقْ لِكْ شِذَا الْوَرْد وِ يْعَانِقْ صِبَاهْ

يَا غلاي اللَّى غَرَامه بِصِدْقه يَعْمره

أعْشَقِكْ يَا صِبْحِيْ الأوَّلْ لِيَا مِنْتَهَاهْ

وَاتِمَادَى لِكْ هِوَى وِالْغَلا مِنْ يِقْدَره