عَزْف النِّسَايِمْ

المصدر: شعر: سَيْــــف السَّـــعْـــدِيْ

كِلّ حِسْن ٍ فِيْ الْبِشَرْ دُوْنِكْ

خَذْت نَوْف الزَّيْن فِيْ جِيْلِكْ

تِيِّمَتْ (بَابِلْ) مِنْ عْيُوْنِكْ..!

وَ ابْهَرَت (نَزْوَى) تِفَاصِيْلِكْ..!

مِنْ يِشُوْفِكْ صَارْ مَجْنُوْنِكْ

يِهْتِوِيْ حَتَّى غَرَابِيْلِكْ..!

فِيْك مَيِّتْ حِبّ مَفْتُوْنِكْ

مِنْ تِنَشَّقْ فَوْح مَنْدِيْلِكْ

النِّسَايِمْ تَعْزِفْ سْكُوْنِكْ

إنْ سَرَى عِطْرِكْ مِيَادِيْلِكْ

مِنْ حَلاَتِكْ أشْرَقْ بْلَوْنِكْ..!

يَوْم تَشْرِقْ مِنْ خِدِرْ لَيْلِكْ

إنْت مِنْ يَوْمِكْ وْمِنْ بُوْنِكْ

مِنْتَهَى الْفِتْنِهْ تَعَازِيْلِكْ

دَنِّقَتْ بَاثْمَارِكْ غْصُوْنِكْ

لا تِحَرِّمْنِيْ.. مَحَاصِيْلِكْ