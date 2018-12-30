رَاحَةْ الْقِصِيْد..!

المصدر: شعر: محمد بن خادم الكتبي

شَوْفِكْ شِفَا لِلْقَلْب وِالرُّوْح

وْ صَوْتِكْ يِدَاوِيْ كِلّ الاجْرَاحْ

يَا زَيْن يَا مْرَتَّبْ يَا مَمْلُوْح

قَلْبِيْ خِفَقْ لِكْ دُوْن تِلْوَاحْ

أغْلِيْك وِانْتِهْ كِلّ مَرْبُوْح

وْفَوْق الْغَلا لِكْ قَدِرْ مَا طَاحْ

مَمْنُوْع غَيْرِكْ.. وِانْت مَسْمُوْح

تَامِرْ عَلَى هَالْقَلْب يَا صَاحْ

شَيَّدْت لِكْ فِيْ دَاخْلِيْ صْرُوْح

مْقَفّله وِ بْدُوْن مِفْتَاحْ

لَوْ يِيْت أبَكْتِبْ عَنْك وَابُوْح

يِطْلَعْ قِصِيْدِيْ فِيْك مِرْتَاحْ..!

خَلِّكْ مَعِيْ رَيِّضْ وْ لا تْرُوْح

دَامْ اللِّقَا يَا خِلِّيْ مْتَاحْ