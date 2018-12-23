حَدّ الْهَاوِيِةْ

المصدر: شعر: فيصل بن سابر

يَا (عِطَا) حَاوِلْ تِبَلِّغْ مِنْ خَذَا

بَيْنِنَا وْ بَيْنِهْ شْعَرْة (مْعَاوِيِهْ)

إنْ بَغَاهَا يَا كَذَا وِالاَّ كَذَا

وَاللّه انْهَا عِنْدِنَا مِتْسَاوِيِهْ

الْفِرُوْق السَّبْع فِيْ هذَا وْ ذَا

قِصِّةٍ تِجْمَعْ (أدِيْب) وْ(رَاوِيِهْ)

وِالصِّدَاقِهْ لاَ حِصَلْ فِيْهَا وِذَا

جَرْحٍ أتْعَبْ فِيْ دِوَاهْ مْدَاوِيِهْ

وِالْوِرُوْد اللَّى بِهَا نَفْحَةْ شِذَا

إصْبِرْ.. وْ تِصْبَحْ وِرُوْدٍ ذَاوِيِهْ

دَامْ جُوعْ الْحِبّ لِلْعَاشِقْ غِذَا

إعْرِفْ انِّهْ وِصِلْ حَدّ الْهَاوِيِهْ..!!

الْفَقِرْ.. وِالدَّيْن.. وِالْعَازِهْ.. قِذَا

تِحْشِرْ الرَّجَّالْ فَـ.. اقْرَبْ زَاوِيِهْ

اخْتِلافَاتْ الْبِشَرْ وَاقِعْ.. لِذَا

الأصَابِعْ مَا هِيْ بْمِتْسَاوِيهْ