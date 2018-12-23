الْقَلْب الْكِبِيْر

المصدر: شعر: مريم النقبي

آنَا قَلْبِيْ كْبِيْر لكِنِّهْ يِضِيْق

فِيْ بَعَضْ الاحْيَانْ مِنْ بَعْض النِّفُوْس

أشْعِرْ إنِّيْ أمْشِيْ بْعَتْمَةْ طِرِيْق

لاَ وضُوْح.. وْ لاَ نَهَارْ وْ لاَ شِمُوْس..!!

وِدِّيْ إنِّيْ مِنْ كِوَابِيْسِيْ أفِيْق

وْ لا ألاقِيْ وَجْه فِيْ الدِّنْيَا عِبُوْس

تِخْدَعِكْ مَرَّاتْ لَمْعَاتْ الْبِرِيْق

وِالأهَمّ إنِّكْ تَعَلَّمْت الدِّرُوْس

صَعْب تِلْقَى لِكْ بَهَالدِّنْيَا رِفِيْق

لاجِلْ عَيْنِكْ مِنْ عَلَى صَعْبِكْ يِدُوْس

كَمْ صِدِيْق ٍ كَانْ يِتْسَمَّى صِدِيْق

وْ تَمَّتْ إلاَّ رَسْمَةْ إسْمِهْ فِيْ الطِّرُوْس!

حِطْ لِكِلْ شَخْص ٍ مِكَان ٍ بِهْ يِلِيْق

وْلا تِقَرِّبْ (ذَيْل) وِتْبَعِّدْ (رُؤُوْس)

وِالْوِفِيّ احْفَظْه بِالْعَهْد الْوِثِيْق

لا تِفَرِّطْ فِيْه لَوْ حَرْبِكْ ضَرُوْس

وْ فِيْ حَيَاتِيْ شَخْص كَالْغِصْن الْوِرِيْق

مِزْهِر ٍ بَرَّاقْ فِيْ كِلّ الطِّقُوْس

دَايِم ٍ يَمْنَايْ فِيْ فَرْحه وْ ضِيْق

وَاقِف ٍ وِيَّايْ وِالْعَالَمْ جِلُوْس

فِيْ خِفَايَا الْقَلْب لِهْ حِب ٍ عِمِيْق

وْ فِيْ غَرَامه مَا تِرَاوِدْنِيْ هِجُوْس

وْ يِبْقَى قَلْبِيْ كْبِيْر.. لَوْ حَتَّى يِضِيْق

فِيْ بَعَضْ الاحْيَانْ مِنْ بَعْض النِّفُوْس