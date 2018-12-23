 الْقَلْب الْكِبِيْر - البيان

الْقَلْب الْكِبِيْر

المصدر:
  • شعر: مريم النقبي
التاريخ:

آنَا قَلْبِيْ كْبِيْر لكِنِّهْ يِضِيْق

فِيْ بَعَضْ الاحْيَانْ مِنْ بَعْض النِّفُوْس

 

أشْعِرْ إنِّيْ أمْشِيْ بْعَتْمَةْ طِرِيْق

لاَ وضُوْح.. وْ لاَ نَهَارْ وْ لاَ شِمُوْس..!!

 

وِدِّيْ إنِّيْ مِنْ كِوَابِيْسِيْ أفِيْق

وْ لا ألاقِيْ وَجْه فِيْ الدِّنْيَا عِبُوْس

 

تِخْدَعِكْ مَرَّاتْ لَمْعَاتْ الْبِرِيْق

وِالأهَمّ إنِّكْ تَعَلَّمْت الدِّرُوْس

 

صَعْب تِلْقَى لِكْ بَهَالدِّنْيَا رِفِيْق

لاجِلْ عَيْنِكْ مِنْ عَلَى صَعْبِكْ يِدُوْس

 

كَمْ صِدِيْق ٍ كَانْ يِتْسَمَّى صِدِيْق

وْ تَمَّتْ إلاَّ رَسْمَةْ إسْمِهْ فِيْ الطِّرُوْس!

 

حِطْ لِكِلْ شَخْص ٍ مِكَان ٍ بِهْ يِلِيْق

وْلا تِقَرِّبْ (ذَيْل) وِتْبَعِّدْ (رُؤُوْس)

 

وِالْوِفِيّ احْفَظْه بِالْعَهْد الْوِثِيْق

لا تِفَرِّطْ فِيْه لَوْ حَرْبِكْ ضَرُوْس

 

وْ فِيْ حَيَاتِيْ شَخْص كَالْغِصْن الْوِرِيْق

مِزْهِر ٍ بَرَّاقْ فِيْ كِلّ الطِّقُوْس

 

دَايِم ٍ يَمْنَايْ فِيْ فَرْحه وْ ضِيْق

وَاقِف ٍ وِيَّايْ وِالْعَالَمْ جِلُوْس

 

فِيْ خِفَايَا الْقَلْب لِهْ حِب ٍ عِمِيْق

وْ فِيْ غَرَامه مَا تِرَاوِدْنِيْ هِجُوْس

 

وْ يِبْقَى قَلْبِيْ كْبِيْر.. لَوْ حَتَّى يِضِيْق

فِيْ بَعَضْ الاحْيَانْ مِنْ بَعْض النِّفُوْس

 

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