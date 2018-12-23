الْقَلْب الْكِبِيْر

آنَا قَلْبِيْ كْبِيْر لكِنِّهْ يِضِيْق
فِيْ بَعَضْ الاحْيَانْ مِنْ بَعْض النِّفُوْس
أشْعِرْ إنِّيْ أمْشِيْ بْعَتْمَةْ طِرِيْق
لاَ وضُوْح.. وْ لاَ نَهَارْ وْ لاَ شِمُوْس..!!
وِدِّيْ إنِّيْ مِنْ كِوَابِيْسِيْ أفِيْق
وْ لا ألاقِيْ وَجْه فِيْ الدِّنْيَا عِبُوْس
تِخْدَعِكْ مَرَّاتْ لَمْعَاتْ الْبِرِيْق
وِالأهَمّ إنِّكْ تَعَلَّمْت الدِّرُوْس
صَعْب تِلْقَى لِكْ بَهَالدِّنْيَا رِفِيْق
لاجِلْ عَيْنِكْ مِنْ عَلَى صَعْبِكْ يِدُوْس
كَمْ صِدِيْق ٍ كَانْ يِتْسَمَّى صِدِيْق
وْ تَمَّتْ إلاَّ رَسْمَةْ إسْمِهْ فِيْ الطِّرُوْس!
حِطْ لِكِلْ شَخْص ٍ مِكَان ٍ بِهْ يِلِيْق
وْلا تِقَرِّبْ (ذَيْل) وِتْبَعِّدْ (رُؤُوْس)
وِالْوِفِيّ احْفَظْه بِالْعَهْد الْوِثِيْق
لا تِفَرِّطْ فِيْه لَوْ حَرْبِكْ ضَرُوْس
وْ فِيْ حَيَاتِيْ شَخْص كَالْغِصْن الْوِرِيْق
مِزْهِر ٍ بَرَّاقْ فِيْ كِلّ الطِّقُوْس
دَايِم ٍ يَمْنَايْ فِيْ فَرْحه وْ ضِيْق
وَاقِف ٍ وِيَّايْ وِالْعَالَمْ جِلُوْس
فِيْ خِفَايَا الْقَلْب لِهْ حِب ٍ عِمِيْق
وْ فِيْ غَرَامه مَا تِرَاوِدْنِيْ هِجُوْس
وْ يِبْقَى قَلْبِيْ كْبِيْر.. لَوْ حَتَّى يِضِيْق
فِيْ بَعَضْ الاحْيَانْ مِنْ بَعْض النِّفُوْس