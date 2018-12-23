حَدِيْث الْغِصن

المصدر: شعر: شيخة الجابري

يِنَامْ مْن الْوَله صَوْت الْغَلا وِيْلَمْلِمْ أحْلامِهْ

عَشَانْ الصِّبْح لَمَّا الشَّمْس تِطْلَعْ لِهْ يِنَادِيْهَا

يِصِيْر أنِّهْ يِشُوْف الِضَّيّ فَاتِحْ لاجْلِهْ أكْمَامِهْ

يِزِرّ الْهَمّ، يَنْبِتْ لَمْ، يِتْنَاسَى خِطَاوِيْهَا

يِنِزّ مْن الضِّيَا غِصْنٍ خَضَرْ، وِيْحَادِثْ ايَّامِهْ

حِدِيْث الْمِنْتِمِيْ لِلرُّوْح، وِيْطَوِّحْ أمَانِيْهَا

عَلَى أيْش التِّمَادِيْ فِيْ الْوِجَعْ يَا فَيْض آلامِهْ

يِرُوْح اللَّى يِرُوْح.. (الأرْض) مَا تَنْكِرْ غَنَاوِيْهَا

مِتَى تِعْطَشْ تِصِيْر النَّبْض وِالْهَوْجَاسْ وَاوْهَامِهْ

يِثُوْر احْسَاسْهَا الْعَالِيْ وْ تِتْأرْجَحْ ثِوَانِيْهَا

نَعِيْم أخْضَرْ، بِيَاضْ أزْهَرْ، عَنْ الإحْسَاسْ وَانْسَامِهْ

رِبِيْع أوْرَقْ عَلَى مَدّ النِّظَرْ وَارْهَقْ مَرَامِيْهَا

يَا هَيْه الشَّمْس لَوْ تَرْكِنْ لِعَتْم اللَّيْل مَا نَامِهْ

جِرِيْح أتْعَبْ ظِنُوْنِهْ مِنْ عَنَا الدِّنْيَا وْ بَلاوِيْهَا

مِصِيْر الأرْض تِشْرَبْ حِبّ، وْ تِتْنَفَّسْ عِطِرْ دَامِهْ

رِبِيْع قْلُوْبنا الأخْضَرْ يِشَاغِبْهَا وْ يِحْيِيْهَا

مِسِيْر الْحَيّ يِلْقَى الْحَيّ مِتَى مَا لاحَتْ أيَّامِهْ

تِرَحِّبْ بِهْ مِنْ الْفَرْحه وْ تَفْرِشْ لِهْ دَعَاوِيْهَا

وْ سَلامْ اللّه عَلَى قْلُوْب ٍ صِفَاهَا كِلْ مِنْ رَامه

قِطَفْ بَسْمِهْ لأيَّامِهْ، وْ مَرَّرْهَا يِغَنِّيْهَا