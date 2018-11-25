عَزْف شِرْيَانْ

أيْه اسْمِعُوْا عِنْدِيْ مِقَالْ وْ قِصِيْدِهْ

كِتَبْتِهَا مِنْ بَابْ ضِيْقِهْ مَا هُوْ شَوْق

الظَّرْف طَارِيْ وِالْقِصِيْدِهْ جِدِيْدِهْ



عَلَى الْوَرَقْ مِدَادْهَا دَمّ.. مَعْلُوْق

مَا هِيْ قِصِيْدِهْ هَالْقِصِيْدِهْ فِرِيْدِهْ

عِزَفْ لَهَا شِرْيَانْ الاحْسَاسْ طَارُوْق

تَصْفِقْ بِجِيْلانْ الْحَنَايَا.. وِحِيْدِهْ

وْتِصْحَى بِهَا النِّيَّامْ وِتْلامِسْ الذَّوْق

وَجْدِيْ وجُوْد اللَّى فِقَدْ لِهْ فِقِيْدِهْ

لَهَا فَرَشْ عَيْنِهْ وْ طَارَتْ مِنْ الْمُوْق..!!

وْصَدْرِيْ تِوَاقَدْ فِيْه مِثْل الْوِقِيْدِهْ

وِالْقَلْب وَارِيْ بَيْن الاضْلاعْ مَحْرُوْق

وَا هَمِّيْ اللَّى كِلْ مَا انْسَى اسْتِعِىْدِهْ

يِرِدِّنِيْ لِلضِّيْق مِنْ بَعْد مَا ارُوْق..!!

الْعَامْ لِيْ هَقْوَاتْ فِيْهُمْ بِعِيْدِهْ

وِالْيَوْم هَقْوَاتِيْ بِهُمْ مَا لَهَا سُوْق..!

الْعَامْ كَفّ (صْفُوْق) مَا هِيْ وِحِيْدِهْ

وِالْيَوْم بِالْكَفَّيْن مَا صَفَّقْ (صْفـُوْق)..!!

الْعَامْ مَعْ (مَرْزُوْق)..رَبْع وْ بِدِيْدِهْ



وِالْيَوْم جَتْ (مَرْزُوْق) مِنْ رَبْع (مَرْزُوْق)..!!