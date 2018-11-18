جِيُوْش تَضَادّ

صَدَّيْت عَنِّهْ وَانَا مَا قَصْدِيْ آصِدِّهْ

وْمَا بَيْن رِحْ لا تِرُوْح وْ مَا تَبِيْ عِدِّهْ

مَا ابِيْه يِرْحَلْ وْدَمْعِيْ حَارِقٍ خَدِّهْ

لَيْلَةْ فِرَاقه تِلاقَى الضِّدّ مَعْ ضِدِّهْ

بِغَيْت مِنْه الْوِصَالْ وْ جَاهْ مِنْ لَدِّهْ

يِبْسَتْ شِفَاتِيْ ظِمَا وَانَا عَلَى عِدِّهْ..!

جِمَعْت لِهْ مِنْ غَلاَيْ اللَّى وِصَلْ حَدِّهْ

وَاقْفَيْت مَا ابِيْ يَدِيْ تِتْرِكْ دِفَا يَدِّهْ

هِنَا افْتَرَقْنَا وْكِل ٍ مَاسِكٍ حَدِّهْ

أبِيْه يِحْيَا حَيَاتِهْ وِيْتَعَدَّانِيْ

تِكَاثِرَتْ عِزِّتِيْ دَمْعِيْ عَلَى شَانِيْ

وْلاَ ابِيْه يَذْكِرْ مِوَادَعْنَا وْ يِنْسَانِيْ

جَيْش ٍ مِنْ العِشْق وِجْيُوْش ٍ مِنْ احْزَانِيْ

قَسَّى عَلَيّ الزِّمَانْ الَيْن قَسَّانِيْ

وِالْمَوْت لاَ صِرْت انَا الْمَظْلُوْم وِالْجَانِيْ

شِعْرٍ يِخَلِّيْ قِلُوْب الْخَلْق تِقْرَانِيْ

وْلا ابِيْه يِرْجَعْ يِقُوْل هْنَاكْ يِلْقَانِيْ

وْ هِنَا رِضَيْت الْعَذَابْ.. وْطِعْت سَجَّانِيْ..!

Ⅶ شعر: عَبْرَةْ شِعِرْ