مَرْسُوْم الصَّدّ

يَا مِصْدِر ٍ فِيْ الصَّدّ مَرْسُوْم

خَلّ الْقِطِيْعِهْ تْطُوْل وِتْدُوْم

مَا انْتِهْ عَلَى امَّا كِنْت مَلْزُوْم

شِفْت الْمِوَاعَدْ يَرِّثْ هْمُوْم

لَوْ مَا تِصَرِّحْ.. قِلْت مَفْهُوْم

عِشْرِيْن عَامْ وْحَوْلها الْيَوْم

مَا يِنْفَعْ مْعَاتَبْ وْ لاَ لَوْم

لِكْ يِمْتِثِلْ فِيْ الأمر رَاعِيْك

وِيْشَمِّتْ الْعَاذِلْ تِجَافِيْك

بِالْوِدّ وِمْوَاصَلْ مِوَالِيْك

عَلَيْك.. وِيْعَطِّلْ مِسَاعِيْك

تَبْغِيْ تِغَيِّرْهَا مِجَارِيْك

فِيْ ايْدَيْك.. وِالاَّ فِيْ تَغَانِيْك

مَادَامْ رَغْبَاتِكْ تِجَدِّيْك

Ⅶ شعر: عبدالله العويس