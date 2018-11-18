غِصُوْن الذَّاكِرِةْ

نِشَبْ ظِفْر الْوَله بِالرُّوْح مِنْ عِمْرَيْن

فِتَحْ طَاقه عَلَى شَوْقٍ طِوَتْه سْنِيْن

وْ تَغَنَّى بِالْهِوَى وِاسْتَلّ دَمْع الْعَيْن

وْدَارْ الْعِمِرْ وِالْفَرْقَى تِهِدّ الْبَيْن

تِفَرَّقْنَا كَأنْ عِمْر اللِّقَا يَوْمَيْن

تِوَسَّدْت الصَّبِرْ رَغْم الْعَنَا بِرْدَيْن

وْ نَادَيْت بْقَهَرْ بَعْدَيْن وِشْ بَعْدَيْن؟

رِضَيْت الْحَالْ بَاحْوَالِهْ بِزَيْن وْ شَيْن

وْ رِحْت آجُوْل بَايَّام ٍ غِذَاهَا حِيْن

بِيُوْت الطِّيْن تَذْكِرْنَا بِيُوْت الطِّيْن

مِصِيْبِهْ كَانْ يِنْسَوْنَا وْ هُمْ حَيِّيْن

مِصِيْر الْوَقْت يَمْضِيْنَا وْ هُمْ نَاسِيْن

وْ تِبْقَى ذَاكِرَاةْ حَرْفِيْ لِهُمْ تَدْوِيْن

تِغَرْس مْن الْمَعَانِيْ صُوْرِةٍ تِحْيِيْن

وِاذَا مَا كِنْت لِحْجَاجْ الْحِبَايِبْ عَيْن

وِاذَا قَلْبِ الْمَحَبِّهْ يِفْتِقِرْ شَيَّيْن

تِحَمَّلْ تَطْلِبْ اللِّقْيَا وَانَا مْن الْحِيْن

وْ أوْجَعْ خَافِقٍ رَاضِيْ بِمَا كَانِهْ

وْأنْعَشْ رُوْح مَا مَاتَتْ عَلَى شَانِهْ

وْ رِفَى فْتُوْق الْجِرُوْح بْخَيْط تِحْنَانِهْ

تِزَيِّنْ لِهْ عَلى وْسَادْ الْمِدَى خَانِهْ

وْشَدّ الْغَيْم بِرْحَالِهْ وْأيْمَانِهْ

وْ تِصَنَّعْت الْفَرَحْ بِعْيُوْن وَسْنَانِهْ

أجَلْ ذَاكْ الْوَعَدْ مَا عَدّهْ لْسَانِهْ

وْعَدِّيْتِهْ تَعَدَّتْ وِالرِّضَا دَانِهْ

غِصُوْن الذَّاكِرِهْ مَاَلتْ بِأفْنَانِهْ

أوْ انّ الْبَيْن فَرَّقْ كِلّ سِكَّانِهْ

أجَلْ مِنْ مَات مَا يِشْرَهْ لِنِسْيَانِهْ

وْتَمْضِيْ سْنِيْن والرَّحْمن دَيَّانِهْ

تِهِلّ الشِّعر وِالتِّذْكَارْ عِنْوَانِهْ

إذَا غَالْ الْغِيَابْ الْكَوْن بِعْنَانِهْ

عسَى شِحّ الْعِيُوْن تْعِيْش عَمْيَانِهْ

وِفَا وِايْثَارْ يِدْمَحْ كِلّ مَا شَانِهْ

طِوَيْت حْبَالْ جَوْفِيْ وْ بِتّ بَرْدَانِهْ

Ⅶ شـعــر: هند الفهيد