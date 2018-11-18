مِوَاجِعْ الذِّكْرَى

يَوْمِ النِّوَايَا هَجِرْ وِالْقَلْب أدْمَيْتِهْ

مَعْ عِطْرِكْ اللَّى عَلَيْ فِيْ يَوْمٍ أهْدَيْتِهْ

يَالَيْت كَفِّكْ خِذَتْ مَا كَانْ مَدَّيْتِهْ

أمُوْت وَاعْرِفْ وِشْ اللَّى بَسّ سَوَّيْتِهْ..؟!

حِسَبْتِكْ أخْلَصْ عِشِيْرٍ مَرِّنِيْ وْجِيْتِهْ

إنْت اللَّى اضْوَيْت شَمْع الْحِبّ وَاطْفَيْتِهْ..!

يَا كِبِرْ ذَنْبِكْ عَلَى مِنْ جَاكْ وَاشْقَيْتِهْ

مَيْر اللّه أقْوَى عَلَى اللَّى مِنْك قَاسَيْتِهْ

وْمِوَاجِعْ الرُّوْح مِنِّكْ جَاتِنِيْ حَكْرَا

يَالَيْتَهَا غَفَلْةٍ مَا جَابَتْ الذِّكْرَى

حَتَّى الْغَلا مَا يِجِيْ فِيْ يَوْم لِهْ نِكْرَا

وَاقُوْل انَا اسْتَاهَلْ الآلامْ وِالْحَسْرَا

وَافِيْ مَعِيْ صَاحِبِيْ فِيْ الْيِسِرْ وِالْعِسْرَا

هِيْ تَجْربه قَاسِيِهْ؟.. أوْ مَوْت بِالأحْرَى

أكْبَرْ مِنْ الْوَصْف أو انِّيْ أكْتِبِهْ وَاقْرَا

لَوْ انّ أكْثَرْ جِرُوْح الْحِبّ.. مَا تِبْرَى

Ⅶ شـعــر: فتاة تهامة