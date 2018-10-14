سِيْد الأفْعَالْ

مهداة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي حفظه اللّه تعالى ورعاه





لِلْمَرْجِلِهْ فِيْ رُوْس الامْجَادْ رَجَّالْ

نِتْعَبْ وْ لا نُوْصَلْ مِدَاهْ وْعِلُوّهْ

الْفِعِلْ بَاقِيْ فِيْ مِوَاقِيْف الابْطَالْ

فِيْ وَقْفِتِكْ يَا سِيْد الافْعَالْ قُوّهْ

سَلامْ يَا (فَزَّاعْ) يَا غَيْث هَمَّالْ

سَلامْ يَا رَمْز الْوِفَا وِالْمِرُوّهْ

سَلامْ يَا (فَزَّاعْ) يَا شَيْخ الآمَالْ

يَا مِعْطِيْ الشَّعْب الْوِفِيّ الأخُوّهْ

سَلامْ يَا مَضْرَبْ كِرِيْمِيْن الامْثَالْ

سَلامْ يَا وَارِثْ صِفَاتْ الأبُوّهْ

عَزّ اللّه إنِّكْ لِلتِّوَارِيْخ خَيَّالْ

فَارِسْ وْ سَيْفِكْ مِنْ سِيُوْف النّبُوّهْ

كَمْ مِعْضِلِهْ ذَلَّلْت بَافْكَارْ وَاعْمَالْ

عِشْنَا بِهَا وَاقِعْ وْ لا غَابْ ضَوّهْ

اللّه يِدِيْمِكْ وِالْفَخَرْ فِيْك يِخْتَالْ

نَخْوَهْ واخُوّهْ وْ دايِمْ الدَّوْم قِدْوَهْ

(فَزَّاعْ) لا غَيْرِهْ وِاذَا جِيْت رَيْبَالْ

وَاللّه هذِيْ هَيْبِتِهْ مِنْ سِمُوّهْ

الْفِعِلْ بَاقِيْ فِيْ مِوَاقِيْف الابْطَال



فِيْ وَقْفِتِكْ يَا سِيْد الافْعَالْ قُوّهْ