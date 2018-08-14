نشيد في حب الإمارات

المصدر: الدكتور: شهاب غانم إبراهيم

لا يحتاج أبناء الإمارات إلى مناسبات لينظموا إنجازات الوطن جواهر من قلائد تزيّن جيده ، ويعطروا معانيهم بذكر المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وينبري هنا الدكتور شهاب غانم يحث الوطن على الصعود إلى أعلى القمم والطموح إلى أبعد ما يكون، بلا وجل، حيث الرجال الذين تربوا على نهج زايد بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه قصدها بسوء..

يا إمارات ترقّي واصعدي

واطمحي نحو البعيد الأبعد

وصلي أمجاد أمسٍ بغد

أنت أهلٌ للعلى والسؤدد

وسأحميك بصدري ويدي

أنت أرضٌ هبّ منها زايدُ

يجمع السبع فنعم القائدُ

رائد ما إن كماه رائدُ

أنت أهلٌ للعلى والسؤدد

وسأحميك بوجه المعتدي

أنت وجهٌ رائعٌ للعربِ

مشرقٌ في مشرقٍ أو مغربِ

ينشر الخير لمن في نصبِ

أنت أهلٌ للعلى والسؤدد

وسأحميك بصدري فاصمدي

يا إمارات ارتقي نحو العلا

ولتكوني في دجانا الأملا

تكرم العلم وتعلي العملا

أنت أهلٌ للعلى والسؤدد

وسأفديك بروحي ويدي