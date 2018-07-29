رُوْح الْغِوَايِةْ

رَفَّتْ مِوَاوِيْلِهْ.. بصَدْرِيْ وْلاَ .. رَفّ

سِرْب الْمشَاعِرْ فِيْ وِعُوْد الْوَلاَيفْ

حِسْنِهْ مِدَى.. أقْسَى مِنْ الْبِعْد.. مِتْرَفْ

فِيْ بَسْمِةٍ تِغْرَقْ بسِحْر الشِّفَايِفْ

ظَبْيٍ تِفَرَّدْ بَاجْمَلْ الشِّعْر وَاسْرَفْ

فِيْ فِتْنَةْ الصِّبْح النِّديْ.. وِالطَّرَايِفْ

يِطُوْف بِعْيُوْنِهْ حَكِيْ.. مَا تِزَلَّفْ

فِيْ صَوْت غَايَاتٍ.. تِرِدّ الْحِسَايِفْ!!

الْخَيْزَرَانْ اللَّى بِغَيِّهْ.. تِغَرْيَفْ

غَرَفْت لِهْ حِزْن الضِّلُوْع النِّحَايِفْ

الْمِسْتِذِيْر النَّاعِسْ الطّرْف الاهْيَفْ

خَايِفْ مِنْ ظْلالِهْ وَانَا مِنْه خَايِفْ!!

رُوْح الْغِوَايِهْ سَلْطَنَةْ قَدّ.. وَالْطَفْ

مِنْ لَمْس فِسْتَانِهْ.. لِقِطْن الرِّدَايِفْ

فِيْ مِهْجِتِيْ.. ذِيْب الْمِوَاجِعْ تِطَرَّفْ

مِتْعَلِّيٍ رِجْم الْوَعَدْ.. وِالْكَلايِفْ

لَيْتِهْ تَرَكْ لِيْ رَاحَةْ الْبَالْ.. وَانْصَفْ

بَوْحٍ يِسَافِرْ فِيْ بِيَاضْ الصَّحَايِفْ

رَفَّتْ مِوَاوِيْلِهْ.. بِجِفْنِيْ وْلا.. رَفّ



نَبْضٍ تِجَلَّت فِيْ مِدَاهْ.. الْوِصَايِفْ