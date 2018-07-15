الْحَقِيْقِهْ مِشَاعِرْ، وِالْمِشَاعِرْ حَقِيْقِهْ

وِالْقِصَايِدْ سِوَالِفْ بَيْن صَمْت وْ كَلامْ

كِثِرْ نَبْض الْهِوَاجِسْ مِثِلْ وَقْد الْحِرِيْقِهْ

فِيْ ضِلُوْعِيْ وِقَايِدْ تِلْتِهِبْ بِالتْهَامْ

يَا حَبِيْبِيْ كِفَايِهْ، كِثِرْ هَرْجِكْ مَا اطِيْقِهْ

وَانَا طَبْعِيْ كَلامِيْ، فِيْ عِيُوْنِيْ كَلامْ

الْحَقِيْقِهْ حَيَاتِيْ، وِالْمِشَاعِرْ صِدِيْقِهْ

تِحْتَرَمْ فِيْ كِتَابِيْ بَيْن قِرْب وْ خِصَامْ

كِلْ قِصِيْدِهْ جِدِيْدِهْ مِثِلْ نِسْمِهْ رِقِيْقِهْ

تِعْتِلِيْ نَجم عَالِيْ قَاصِدِهْ لِكْ سَلامْ

لِلتِّحِيِّهْ سَلامْ وْلِلِّقَا كَمْ طِرِيْقِهْ



رُوْح كَيْفِكْ وْلكن لِلْمَرَاسَلْ حَمَامْ