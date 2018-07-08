وَعْد أحْرَارْ

مَا عَافِتِكْ نَفْسِيْ عَلَى كِثْر مَا صَارْ

وَاللّه وْ لاَ عِمْرِيْ شِكَيْت فْـ غِيَابِكْ

حَتَّى فْـ غِيَابِكْ كِنْت أدَوِّرْ لِكْ أَعْذَارْ

وَاقُوْل يَا وَيْلِيْ إذَا شَيّ صَابِكْ

خَلَّيْتِنِيْ مَا بَيْن هَمِّيْ وْالافْكَارْ

وْيَا لَيْت لَوْ مِنِّكْ وِصَلْنِيْ عِتَابِكْ

مَا كِنْت بَاتْسَاءَلْ وْلاَ كِنْت بَاحْتَارْ

وْبَاسِدّ بَابِيْ مِثل مَا انْسَدّ بَابِكْ

الْوَعْد كِلْمِهْ تَرْبِطْ النَّاسْ الاحْرَارْ

يَرْضِيْك يِصْبَحْ مِنْ بِقَايَا ثِيَابِكْ

لَبَّسْتِنِيْ حِبِّكْ وْلَبَّسْتِكْ أزْهَارْ

وِالْيَوْم شِفْنِيْ غَارِقِهْ فِيْ ضِبَابِكْ..!!

مَا عَادْ لِيْ عِنْدِكْ أبَدْ فِيْ الْهِوَى ثَارْ

مَعْفَايْ وَاللّه يِحْفَظِكْ فِيْ شِبَابِكْ

مَا عَافِتِكْ نَفْسِيْ وْلَوْ صَارْ مَا صَارْ



وْيِبْقَى حِضُوْرِكْ نِسْخِةٍ مِنْ غِيَابِكْ..!!