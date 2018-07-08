حَدِيْث الشِّعَاعْ

دَمْعِيْ يِسَابِقْ عِيُوْنْي عَالْقِصِيْدِهْ يِسِيْل

يَا كُبْر فَرْحَهْ عِيُوْنِيْ فِيْك يَا كُبْرَهَا

شَرَّفْتِنِيْ بِالْقِصِيْدِهْ يِعْل عِمْرِكْ طِوِيْل

وْقَلَّدْتِنِيْ تَاجْ بَانْوَارْ الْبَهَا عَبْرَهَا

وَانَا اشْهَدْ انّ الْغَلا مَا هُوْ بِشَي ٍ قِلِيْل

مِنْ ضَمّ رِمْشِيْ حِرُوْفِكْ وِالْغَلا أسْرَهَا

مِنِّكْ تَعَلَّمْت بَانّ الأوّله لِلثِّقِيْل



اللَّى يِمَيِّزْ تِرَابْ النَّاسْ مِنْ تِبْرَهَا

اللَّى يِعِفّ بْكَلامه عَنْ مِقَال ٍ وْ قِيْل

وِ يْحَافِظْ النَّفْس حَاشَا النَّفْس عَنْ كِبْرَهَا

وِانْ جَارَتْ النَّاسْ جَارَاهَا بِصَبْرٍ جِمِيْل

وِيْوَكِّلْ النَّفْس لِلَّى يِعْلَمْ بْأمْرَهَ

مِنِّكْ تَعَلَّمْت ألْغِيْ كِلْمَةْ (الْمِسْتَحِيْل)

وَاكْتِبْ عَلَيْها (سِمُوّ الذَّاتْ) فِيْ صَبْرَهَا

وِانّ اللِّيَالِيْ تَلاَلِيْ لَوْ عَنَاهَا يِعِيْل

وِانّ اللِّيَالِيْ يِوَالِيْ عِسْرَهَا يِسْرَهَا

قِرَيْت قِصَّتْك فِيْ قِيْفَانْ حِلّ وْ رِحِيْل

رُوْحٍ مِنْ سْنِيْن أقْرَا حِلْوَهَا وْمُرَّهَا

وَابْطِيْ أرَاجِعْ وِجَعْهَا يِرْتِجِعْ رَجْع وَيْل

فِيْ قَافِيَةْ حِزْن وَاشْكَالْ الأسَى بَحْرَهَا

فِيْ قَافِيِهْ رُوْحها جِيْلٍ والالْفَاظْ جِيْل

هذي تِوَاشِيْ عَلَى هذِيْ بَهَا حِبْرَهَا

يَغْمِرْنِيْ احْسَاسْ أنِّيْ أنْتِمِيْ لِكْ وَامِيْل

وِاحْسَاسْ الارْوَاحْ يِتْشَابه بَعَضْ فِكْرَهَا..!

وَالِمّ هَمِّكْ عَلَى دَمْع الْعِيُوْن الْهِمِيْل

بَعْض الأحَاسِيْس يِصْعَبْ يَا الْغَلا ذِكْرَهَا

مِنْ كِنْت أتَابِعْ تِفَاصِيْل الشِّعِرْ مِيْل مِيْل

وِانْتِهْ قِصَايِدْك تَسِّسْ فِيْ الْخِفَا جِسْرَهَا

يَا لَيْن صَارْ الشِّعِرْ بَيْنِيْ وْبَيْنِكْ زِمِيْل

لِكْ بِالْمِوَدِّهْ يِسُوْق السَّالفه وْخُبْرَهَا

وِالسَّالفه سَالفة حِلْم ٍ وْ عِلْم وْ جِمِيْل

وِ بْيُوْت حَرْمه يِلِظّ الْمَجْد فِيْ شِعْرَهَا

عَلَّمْت نَوْد الأمَاسِيْ كَيْف يِصْبَحْ عِلِيْل

وِيْشَابِكْ اللَّيْل فِيْ يْدَيْن الضِّيَا بَدْرَهَا

عَلَّمْت كَيْفْ الشِّعِرْ يِحْلَى.. وْيِنْضَافْ هَيْل..

وِانّ الْقِوَافِيْ مَهُوْب بْوَاحِدٍ قَدْرَهَا

وِان الشِّعِرْ مَا تِسَمَّى بِكْ سِوَى (سَلْسِبِيْل)

وَاسْمَاكْ تَاجْ الْقِصِيْد وْشَاعِرَةْ عَصْرَهَا

يَا مِشْعِلْ الشِّعْر مِنْ خِيْطَانْ شَمْس الأصِيْل

أشْعَلْت رُوْحِيْ غَلا وِانْسَاقْ لِكْ شِكْرَهَا

شِكَرْت سَاعَةْ لِقَاكْ وْلَيْلَةْ الشِّعْر لَيْل



أصْبَحْ يِحَدِّثْ شِعَاعْ الصِّبْح عَنْ سِحْرَهَا..!!