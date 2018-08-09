أوسكار تستحدث جائزة أفضل فيلم "جماهيري"

المصدر: البيان الالكتروني

تعتزم أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، طرح فئة جوائز جديدة تحتفي بأفضل فيلم ناجح جماهيريا.

تأتي الخطوة ضمن خطوات جديدة اتخذها مجلس إدارة الأكاديمية لتغيير شكل جائزة أوسكار.

وتعني الجائزة الجديدة أن الفيلم الفائز سيكون الفيلم الذي يحقق إقبالا جماهيريا كبيرا بغض النظر عن رأي النقاد.

وتأتي أفلام الأبطال الخارقين، مثل "النمر الأسود"، من بين هذه الأفلام التي لديها فرصة أفضل للفوز.

ولم يعرف بعد ما إذا كان التعديلات الجديدة ستفعل في حفل توزيع جوائز الأوسكار قادم في فبراير المقبل.

وقالت الأكاديمية في رسالة للأعضاء إن الشروط والتفاصيل الأساسية لخوض المنافسة على الجائزة سيعلن عنها "في وقت لاحق".

وشهدت السنوات الماضية استبعاد أفلام حققت إيرادات كبيرة على مستوى شباك التذاكر، ولم تحصل على جائزة أوسكار، من بينها أفلام "ماما ميا" و "أفاتار" و "مهمة مستحيلة".

وقد تسهم فئة الأفلام الجماهيرية حسب (بي. بي. سي) في تخفيف الاعتماد على رأي النقاد، لاسيما وأن الكثير من الأفلام التي تعترف بها الأكاديمية وتمنحها جوائز أوسكار "بعيدة كل البعد عن الواقع" ولا تعكس ما يرغب الجمهور في مشاهدته.

كما اتخذ مجلس إدارة الأكاديمية قرارا بتقديم موعد حفل الأوسكار عام 2020، وتقليل مدة الحفل لتكون ثلاث ساعات بغية جعل الحفل متاحا لأكبر عدد من المشاهدين في شتى أرجاء العالم.

ومن أجل التوفيق بين جميع فئات الجوائز البالغ عددها 24 جائزة، ستُقدم بعض الجوائز خلال الفواصل الإعلانية، لتذاع لحظات الفوز بالجائزة في وقت لاحق بعد إجراء مونتاج.