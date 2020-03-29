“تيك توك" في زمن كورونا.. منصة فعالة للتثقيف والتوعية

المصدر: البيان الإلكتروني

وسط المخاوف العالمية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، اتخذت منصة "تيك توك" إجراءات هامة لتقديم الدعم لمجتمعها من خلال توفير الوصول إلى معلومات دقيقة حول هذا الفيروس بالشراكة مع منظمات صحية موثوقة، ودعم المستخدمين حول العالم بطرق إيجابية ومفيدة عبر إطلاق مبادرات مختلفة ضمن التطبيق.

وتستخدم العديد من الجهات بما فيها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف منصة "تيك توك" لمشاركة محتوى مفيد وتسليط الضوء حول سبل الوقاية من الإصابة. وفي نفس الوقت، يلعب العديد من صانعي المحتوى على "تيك توك" دورًا هامًا من خلال مشاركة نصائحهم حول الحفاظ على الصحة والسلامة.

هذا وبدأت منظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@unicefmena) يوم 28 مارس بثًا للحديث عن فيروس كورونا عبر "تيك توك" وتقديم نصائح للمستخدمين حول كيفية التصدي للفيروس، والإجراءات التي يجب عليهم اتباعها لحماية أنفسهم وأطفالهم، ومحاربة المفاهيم الخاطئة الشائعة. وحصل البث المباشر على 230,000 مشاهدة، بينما بلغت المشاهدات المتزامنة 29,000 مشاهدة.

كما تقدم منظمة الصحة العالمية (@who) عبر حسابها على "تيك توك" معلومات دقيقة ونصائح صحية موثوقة، وتؤكد على التدابير العملية التي يمكن للناس من حول العالم اتباعها لحماية أنفسهم.

وبالشراكة مع المنظمة، قدمت منصة "تيك توك" ملصقات اختبارات مخصصة باللغتين العربية والإنكليزية لتشجيع المستخدمين على أن يكونوا جزءًا من حملة التوعية بإجراءات السلامة من خلال التعلم المستمر حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).

وإلى جانب هذه المنظمات، يبدو بأن مجتمع "تيك توك" يتكاتف في هذه الأوقات الصعبة، حيث تم إطلاق وسم #معًا_ضد_كورونا لتشجيع المجتمع على الوقوف معًا في مواجهة هذا الفيروس، وحظي الوسم بـ 302,6 مليون مشاهدة على المنصة، وشاركت فيه شخصيات مشهورة من بينهم ريا أبي راشد وعلي الخالدي وسيف نبيل وسمية الخشاب ومايا دياب.

وفي محاولة لتثقيف المجتمع وتقديم نصائح السلامة والوقاية، أطلقت السلسلة الرقمية لإنشاء المحتوى سديم (@officialsadeem) تحديها الخاص #من_دون_كورونا وشجعت المتابعين على تسليط الضوء على بعض الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الناس، والتي قد تسهم في نشر المرض مثل العطس من دون تغطية الوجه بالمرفق، ومعانقة الأصدقاء، وعدم غسل اليدين لفترة كافية.