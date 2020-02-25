مرسى ياس مارينا أبوظبي يكشف عن سبعة نشاطات صحيّة للعائلات

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت إدارة مرسى ياس مارينا، الوجهة الترفيهية العائلية في أبوظبي عن إطلاق جملة من العروض الترفيهية والصحيّة التي تناسب جميع أفراد العائلة، والتي تشجع الأفراد من جميع الأعمار على اتّباع نمط حياة صحي، وذلك من خلال جملة من الأنشطة ضمن مرافق مرسى ياس مارينا وفي الهواء الطلق، والتي تشمل ركوب الأمواج والإبحار والتجديف وبرامج كروس فيت للّياقة البدنية لعام 2020، وخيارات صحية في منافذ الأطعمة والمشروبات.

حصص لياقة بدنية تدريبية واستشارة مجانية مع مدرب شخصي في مركز فوغ فيتنس

يقدم مركز فوغ فيتنس مجموعة واسعة من برامج اللياقة والحصص التدريبية، ويتميز فوغ فيتنس بالمدربين ذوي الخبرة والبرامج الرياضية المحفزة التي تضمن الحصول على النتائج المرغوبة في اللياقة، وتضم البرامج التي يقدمها النادي تمارين اللياقة البدنية وحصص تمرينات كروس فيت الرياضية، وجلسات التدريب الشخصية وتدريبات رفع الأثقال الأولمبية، وكذلك استشارات من خبراء التغذية، ويقدم المركز حصة التمرينات الأولى واستشارة المدرب الشخصي مجاناً، وتشمل البرامج التدريبية أنشطة خاصة للأطفال الصغار بالإضافة إلى صفوف خاصة بالسيدات، وتمارين لحرق الدهون وجلسات تدريبية في نهاية الأسبوع وتحديات للحصول على أفضل النتائج، ويستقبل المركز الجمهور يومياً.

أكاديمية أبوظبي للإبحار في مرسى ياس مارينا

تتيح الأكاديمية للجميع فرصة الخروج في رحلة لاستكشاف المياه المحيطة بجزيرة ياس، وتقدم خدماتها للجمهور بدايةً من المبتدئين إلى المحترفين، وبالإضافة إلى الدروس الخاصة التي تقدمها الأكاديمية تحت إشراف مدربين محترفين، تتيح أكاديمية أبوظبي للإبحار للزائرين الفرصة لاكتشاف متعة الإبحار من خلال أنشطة الفِرق الممتعة أو حتى عروض التأجير وفعاليات السباقات.

دروس الإبحار والتجديف في مركز "مونتيز روينغ أند بادل سبورتس"

يقدم مركز "مونتيز روينغ أند بادل سبورتس" المعتمد للإبحار والتجديف في دولة الإمارات، جملة من الأنشطة الحيوية لجميع الأعمار، ويعتبر وجهة أساسية لمحبي الرياضات المائية حيث تتيح لهم التجارب إتقان مهارة جديدة أثناء تحسين مستويات لياقتهم البدنية، ويمكن للجمهور الاستمتاع بجلسات التجديف على مدار السنة، وثمة خيارات متنوعة من الأنشطة المتاحة، مع عروض سباقات القوارب المحلية والدولية، والحفلات لأعضاء التجديف، وتعقد حصص التجديف ثلاث مرات في الأسبوع مع ضرورة الحجز المسبق.

مركز آيوا للأنشطة المائية

ينظم مركز آيوا في مرسى ياس مارينا لعشاق الرياضات المائية أنشطة رياضة ألواح التزلج المائية وركوب الأمواج، والتزلج على المياه والتزلج المائي بالمظلات والزلاجة المائية الطائرة والهيدروفويل، كما يمكن للجمهور المشاركة مع غيرهم من هواة الرياضة لتحسين مهاراتهم وتكوين صداقات جديدة.

مركز باونس باك للعلاج الطبيعي

يزوّد هذا المركز الجمهور بجملة من الخدمات الصحيّة والنصائح والحزم العلاجية الطبيعية، وكما يقدم ورش العمل والنصائح حول كيفية الاعتناء بوضعية الجسم والاستشارات الخاصة بمرضى السكري والاقتراحات التي تضمن تمتّع الفرد بصحة جيدة بشكل عام ، ويتم استخدام الطرق الطبيعية بالعلاج مثل الوخز بالإبر والإبر الجافة، وبرامج التغذية وبرامج الصحة الخاصة بالشركات التي تساعد الجمهور على الاعتناء بصحتهم.

نزهة في مرسى ياس مارينا أبوظبي

يقدم الطقس المعتدل في أبوظبي فرصة رائعة للجمهور لاصطحاب عائلاتهم إلى مرسى ياس مارينا وقضاء يوم ممتع في الهواء الطلق، حيث يمكن للضيوف الذهاب في نزهة على طول المرسى، والاستمتاع بالمشاهد الجميلة أثناء التلذذ بالطعام على شرفة أحد المطاعم المطلة على الواجهة المائية، بينما يلعب الصغار بجانب النوافير أو في ساحة اللعب، ويمكن للعائلات إحضار ألعابهم المفضلة وقضاء يوم كامل من المتعة.

وجبات صحيّة في مرسى ياس مارينا أبوظبي

تقدم تسعة منافذ للأطعمة والمشروبات في مرسى ياس مارينا خيارات أطعمة صحيّة متعددة، وعلى رأسها مطعم "ذا سين" الذي يقدم وجبة صحيّة سريعة من الأفوكادو المهروس على الخبز المحمص، وكما يقدم مطعم بوروز للضيوف وجبة فطور مغذية صحيّة بعد التمارين الرياضية، ويقدم مطعم زهر الليمون الأطباق الشرق أوسطية التي تشمل أصناف السلطة والمقبلات الصحيّة والوجبات الرئيسية الغنية بالمكونات الطازجة، ويشتهر مطعم زهر الليمون بأطباقه المستوحاة من الوصفات التقليدية اللبنانية الغنية بالمكونات الصحيّة.

