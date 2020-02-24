مهرجان "غيرل غيمر" العالمي للألعاب الافتراضية والترفيهية يختتم فعالياته في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

اُسدل الستار اليوم على فعاليات مهرجان ’غيرل غيمر‘ العالمي للألعاب الافتراضية عقب أربعة أيام من التشويق والمرح أقيم خلال الحدث الكبير الذي نظمته شركة الألعاب الافتراضية ’جالاكسي ريسر‘ في’ميدان جراند ستاند‘ في دبي، بدعم من فريق "دبي 10 X ميديا" التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونادي دبي للسيدات، وتضمن النهائيات العالمية لبطولة مهرجان ’غيرل غيمر‘ والتي تنافست فيها تسعة فرق من أشهر الفرق العالمية المتخصصة في هذا النوع من الألعاب، ومسابقة الرياضات الافتراضية للمدارس والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة أيضا.

وتخلل الحدث مؤتمر ’غيرل غيمر‘ المتخصص حيث استضاف نخبة من أبرز المتحدثين في عالم الرياضات الافتراضية والإلكترونية والوسائط والترفيه حيث قدموا طيفاً كبيراً من الأفكار حول مجالات تخصصهم، لتنطلق نهائيات مهرجان ’غيرل غيمر‘ العالمية في ثاني أيام الحدث وجمعت تحت مظلتها أفضل لاعبات ’كاونتر سترايك: جلوبال أوفنسف‘ و’ليج أوف ليجيندز أكشن‘.

وفي ختام الحدث العالمي، تم تتويج فريق ’تيم أساسنز‘ بلقب أبطال لعبة ’كاونتر سترايك: جلوبال أوفنسف‘، وفريق ’ايربص‘ الذي دعم فريق ’تيم أوت أوف بلو‘ بلقب أبطال لعبة ’ليج أوف ليجيندز أكشن‘. وفي مسابقة الرياضات الافتراضية للمدارس، التي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، فاز عبدالله سند، 15 عاماً، من مدرسة الشارقة البريطانية الدولية بلقب البطل عن فئة اليافعين، وراشد الفلاحي، 11 عاماً، من مدرسة راشد للبنين عن فئة الصغار.

وشهدت مسابقة ’غيرل غيمر كوسبلاي دبي‘ التي استمرت على مدار يومي 21 و22 فبراير برعاية ’غو غيمرز‘، تنافس مجموعة من عشاق الكوسبلاي للفوز بجائزة قيمتها 5 آلاف دولار أمريكي، حيث ضمت لجنة تحكيم المسابقة النجمة العالمية ألوديا غوشنغفياو، ونجم الكوسبلاي السعودي سعود الهزاني الملقب بـ Vega Cosplay))، بالإضافة إلى النجمة المحترفة من الشرق الأوسط سومي كوسبلاي. وكانت الجائزة من نصيب إيزابيل كويفا التي مثلت شخصية نيرجيجانتي (Nergigante)، بينما فازت كل من صوفي وروز اللتان تألقن بزي بطلات فيلم ’يونيكورن سيسترز‘، بزي كوسبلاي للعبة ’لول سربرايز بي بي‘.

النسخة القادمة

في معرض تعليقه على ختام فعاليات المهرجان، قال بول روي، الرئيس التنفيذي لشركة الألعاب الافتراضية ’جالاكسي ريسر‘: "إننا فخورون باستضافة دبي النسخة الأولى من مهرجان ’غيرل غيمر‘ للألعاب الافتراضية، ما يشكّل خطوة مهمة تشجع الفتيات والسيدات في الشرق الأوسط على المشاركة في الرياضات الافتراضية والإلكترونية، وهو ما يتماشى مع توجهات دبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتطوير المحتوى والأنشطة المرتبطة بالمستقبل، ويسعدنا أن نكون مساهمين في دعم هذا التوجه".

وأردف: "نجح المهرجان في إرساء الأسس لاستضافة هذه الفعالية سنوياً على مدار الأعوام الخمسة القادمة. ونتطلع قدماً لتعزيز مشهد الألعاب الافتراضية والرياضات الإلكترونية على مستوى المنطقة، انطلاقاً من نجاح النسخة الأولى لمهرجان ’غيرل غيمر‘ في دبي في ’ميدان جراند ستاند".

من جهته، أعرب عبدالله المنصوري، رئيس فريق "دبي 10 X ميديا" التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن سعادته بالنجاح الطيب الذي حققه مهرجان غيرل غيمر مع أول انعقاد له في دبي والمنطقة بصفة عامة وقال: "يسرنا أن نكون شركاء في هذا النجاح وأن يكون لنا إسهام في تحقيق خطوة مهمة على طريق تأكيد قدرات دبي في قطاع جديد وثيق الصلة بالمستقبل، وبما يواكب النهج الذي تسلكه دبي منذ سنوات في اتجاه تأكيد موقعها بين صُنّاع المستقبل، مع الاهتمام بأبرز القطاعات التي سيكون لها نصيب كبير من حركة التطوير الهائلة التي يقودها التقدم التكنولوجي العالمي".

وأضاف المنصوري: "نتطلع للترحيب في دبي مرة أخرى في الأعوام القادمة بمهرجان غيرل غيمر بما يحمله من مردود ترفيهي وتثقيفي عبر فعاليات شيقة جذبت أعداداً كبيرة من الشباب واليافعين وهو ما نهدف من خلاله إلى تقريب هذا الجيل بصورة أكبر من التكنولوجيا وتعويده على التعامل معها بكفاءة وقدرة كبيرة على التحكم، وهو ما يؤهل هؤلاء الشباب للتعمق أكثر في مجال التكنولوجيا والتطبيقات المتطورة، فضلا عن قيمة الحدث في إتاحة فرصة أكبر لتوسيع دائرة الشراكة مع أكبر المؤسسات والكفاءات المتخصصة في هذا القطاع الذي يعد من أسرع القطاعات المستقبلية نموا في المنطقة والعالم".

من جهتها، أكدت لمياء خان، مديرة نادي دبي للسيدات اعتزاز النادي بالمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي مع أول ظهور له في المنطقة، لاسيما وأن مسابقته الرئيسة مصممة بصورة حصرية للفتيات والسيدات، وقالت: "المهرجان جاء متسقاً مع أهداف النادي الساعي إلى إيجاد الفرص التي من شأنها مساعدة الفتيات والسيدات على الانخراط بصورة أكبر في الأنشطة المرتبطة بالتطور الكبير في عالم التكنولوجيا، كما يسعدنا أن يكون الحدث مساهماً في تأكيد موقع دبي على خارطة الإعلام والتكنولوجيا في المنطقة والعالم، بما يمثله من دعم لخططها للتحول إلى مركز عالمي لتطوير المحتوى الرقمي."

واستقطب الحدث حشداً من عشاق الألعاب والترفيه خلال الفترة 19-22 فبراير الجاري، مع مشاركة باقة من النجوم اللامعين، مثل غوتشي ماني وداني نيفيل والكثير غيرهم، كما استضاف مهرجان ’غيرل غيمر‘ نخبة من الضيوف المميزين، بما في ذلك الرسام ناروسي تشيساتو ورسام القصص الهزلية ديس تايلور ومؤدية الصوت كاري والغرن والرسام شيمادوريرو، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل التعليمية والترفيهية في مجالات الكوسبلاي والقصص المصورة والفنون والتغذية، تحت إشراف شركات مرموقة مثل ’نيكون‘ وشخصيات فنية مثل سومي كوسبلاي وغيرها، والتي لاقت أصداءً إيجابية واسعة لدى الجمهور.

ولاقت الندوات المجانية حول التعليم والمسيرة المهنية رواجاً واسعاً لدى زوار المعرض ممن يتطلعون إلى خوض غمار الرياضات الإلكترونية وتصميم ألعاب الفيديو بشكل احترافي، وحظيت باهتمام الأهالي الراغبين بالتعرف على إيجابيات وسلبيات الألعاب الإلكترونية.

4 أيام مفعمة بالترفية والمرح

فضلاً عن التشكيلة الواسعة من الأنشطة والمسابقات المفتوحة، سجّلت شركة ’إم جي أيه‘ للترفيه، أكبر شركة ألعاب خاصة في العالم، حضورها الأول في دبي عبر مشاركتها في المهرجان الذي استقطبت خلاله اهتمام الأطفال والأهالي على حد سواء مع منطقة ’إل.أو.إل سوربرايز! فن زون‘ ومساحة ’ليتل تايكس بلاي ديت‘، بالإضافة إلى الكشف عن خطها الجديد من الدمى ’نا! نا! نا! سوربرايز!‘

وفي ختام المهرجان كان الزوار على موعد مع يوم حافل بالترفيه برفقة مجموعة من أشهر منسقي الأسطوانات عبر الراديو، بما في ذلك كريس فيد وبريتي مالك وبيج روسي وبرنت بلاك، الذين شاركوا في باقة من الأنشطة الترفيهية ومباريات الألعاب ضد بعضهم وضد اللاعب المحترف الشهير ومقدم البرامج ومؤدي الصوت أحمد النشيط الملقب بـ DVLZGame)).

كما شهد المهرجان في ختام فعالياته واحدة من أكثر المنافسات تشويقاً بين أحمد النشيط ونجم الراب العالمي غوتشي ماني في لعبة ’مورتال كومبات‘. وشارك ماني في تقديم الجوائز إلى الفرق والمشاركين الفائزين بالنهائيات العالمية لمهرجان ’غيرل غيمر‘. ومن ثم تصدر نجم الراب العالمي المسرح الرئيسي ليقدم عرضاً حياً استثنائياً في ختام نهائيات مهرجان ’غيرل غيمر‘ العالمي، عقب العرض الحي الذي أحياه منسق الأسطوانات والمنتج الشهير داني نيفيل الحائز على جوائز.