جد يهدي حفيدته ذات الـ 8 أعوام سيارة نيسان التي فاز بها خلال مهرجان دبي للتسوّق

المصدر: البيان الإلكتروني

في لفتة تختزل مشاعر المحبة والترابط الأسري، قام أحد الفائزين بسيارة نيسان سنترا في سحوبات نيسان الكبرى، والتي تشهدها الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق، بإهداء الجائزة لحفيدته.

وقال الجد الفائز: "حصلت على عدة تذاكر لسحوبات سيارات نيسان عندما كنت أبدل زيت سيارتي في محطة البترول بالقرب من مردف سيتي سنتر، لكني لم أسجلها باسمي ولكن بأسماء أحفادي، لكني كنت على يقين بأنني لو كنت من أصحاب الحظ السعيد فستكون الجائزة من نصيب حفيدتي الغالية فاطمة".

وأضاف: "أنا لا أميز في التعامل بين أحفادي فأنا أحبهم جميعاً بنفس القدر، لكن فاطمة لها مكانة خاصة في قلبي كونها في وضع صحي خاص حالياً، ودعوت الله كثيرا ليفوز بها أحد أحفادي، ولم يخيب الله ظنّي، وقد فازت فاطمة، لذا فهي تستحق هذه الجائزة".

واختتم قائلاً: "لقد تلقيت اتصالاً من القائمين على سحوبات مهرجان دبي للتسوق وعلمت بأن الحظ قد حالف حفيدتي . فسارعت بإخبار ابني بهذا الخبر السعيد وقررنا بيع السيارة لادخارها لتأمين مستقبل فاطمة".

وتتيح سحوبات نيسان الكبرى الفرصة للمتسوّقين للفوز بسيارة من خمس فئات من نيسان، وهي باترول 2020، باثفايندر 2019، أكس-تريل 2020، Kicks 2020، وسنترا 2020، وذلك عند شراء منتجات بقيمة 25 درهم من أي محطة تابعة لـ "ايبكو" و"اينوك".

وسيتم منح 33 سيارة نيسان خلال الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 350،000 درهم سيتم منحها في اليوم الأخير للمهرجان. فاطمة هي إحدى الفائزين المحظوظين في سحوبات نيسان الكبرى خلال مهرجان دبي للتسوّق.