في أبوظبي.. "آلة زمن" تنقلك بين المستقبل والعصر الجوراسي

المصدر: البيان الإلكتروني

تستضيف العاصمة أبوظبي بدايةً من اليوم ولغاية 14 مارس 2020 عرض آلة الزمن، والتي تستخدم تقنية الإسقاط الضوئي ثلاثية الأبعاد وتأخذ الزوار في رحلة مشوقة عبر الزمن، وذلك لعيش تجربة الحياة خلال العصر الجوراسي وبعدها الانتقال إلى المستقبل، وعرض ما هو متوقع أن تكون عليه الحياة مع استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة.

يأتي عرض آلة الزمن كجانب من فعّاليات معرض "إيماجن نيشن" التي ينظمها مول "نيشن تاورز غاليريا" في أبوظبي لغاية أبريل 2020، وتقع آلة الزمن في منطقة مغلقة خاصة في المستوى الأول من المول، وسيتسنى للزوار خوض مغامرة عندما تتحول الجدران والأرضية إلى ما كانت عليه خلال العصر الجوراسي، وذلك من خلال الاستخدام الذكي لإسقاطات الخرائط المبتكرة وتقنية العرض ثلاثي الأبعاد، ومن ثم تأخذ آلة الزمن ركابها عبر نفق لمشاهدة معالم العصر الجوراسي، حيث يمكنهم استكشاف المناطق المحيطة ومشاهدة الحياة ما قبل التاريخ.

وتستقبل آلة الزمن الزوّار من الساعة 4 مساءً وحتى 10 مساءً، وتستمر في تقديم العروض مجاناً لغاية 14 أبريل 2020، وسوف يحصل الضيوف على هدية تذكارية من تجربة آلة الزمن الخاصة بهم، إذ تتم مشاركتهم بالفيديو الكامل لزيارتهم عبر البريد الإلكتروني.

وبهذا الشأن، قال محمد عبد الرازق، مدير العقارات والمرافق لدى مجموعة "إنترناشيونال كابيتال تريدينج" المالكة للمول :"نحن سعداء بتقديم أحدث العروض في المنطقة، وإن هدفنا هو قيادة الابتكار التكنولوجي في مراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال التجارب الفريدة والمتاحة للجميع مجاناً".

ولتكتمل التجربة الممتعة للأطفال سوف يتمكن الزوّار بصحبة أطفالهم من المرور بغرفة ألعاب "إنفيدرز" التفاعلية بالقرب من مكتبة جرير، والانتقال بخيالهم إلى الفضاء الخارجي مع العروض الحيّة المشوقة التي تعكس الحياة في الفضاء.