القرية العالمية تطلق "كيه بوب كريزي" إلى العالمية

المصدر: دبي-البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن استضافتها للعرض الموسيقي المسرحي الأول في العالم حول موسيقى البوب الكورية “كيه بوب كريزي" الذي يروي قصة مجموعة من الشباب الذين يسعون للشهرة، لتكون القرية العالمية منصة الانطلاق الرسمية الأولى لهذا العرض قبل أن يبدأ بجولة في جميع أنحاء العالم.

يضم هذا العرض الموسيقي أحدث إصدارات أغاني الكيه بوب التي يقدّر سوقها بمليارات الدولارات! وسيستمتع عشاق موسيقى البوب الكورية بهذه التجربة الاستثنائية من 14 يناير وحتى 3 فبراير 2020 على المسرح الرئيسي للقرية العالمية.

وستتألق القرية العالمية بالعروض الاستثنائية التي تقدمها الفرقة الكورية، والتي تسلط الضوء على ثقافة البوب الكورية، ليستمتع الضيوف بتجربة غنية بالألحان الموسيقية المميزة ولوحات الاستعراض الرائعة بإنتاج ضخم لم تشهده المسارح سابقاً على مستوى العالم.

تتمتع الوجهة العائلية الأولى في المنطقة بمكانة عالمية مرموقة مكنّتها من استضافة العديد من الفعاليات الترفيهية الأكثر شهرة في العالم وتقديم العروض المميزة أمام الملايين من الضيوف كل عام، وتعتبر العروض العالمية التي تقدمها الوجهة خلال موسمها 24 مثل " كيه بوب كريزي" دليل مثالي على التزامها بتوفير عالم من الذكريات التي لا تنسى لضيوفها من الإمارات وجميع أنحاء العالم.

وتعليقاً على العرض، قال شون كورنيل مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: "يسعدنا تقديم هذا العرض المذهل في إطار مجموعة متنوعة من العروض والنشاطات الترفيهية لهذا الموسم.

تعدّ موسيقى البوب الكورية -واحدة من أكثر الظواهر انتشاراً وتميزاً في عصرنا، وتأتي استضافة القرية العالمية لعرض "كيه بوب كريزي" في إطار جهودها الهادفة إلى تقديم أفضل العروض الترفيهية لضيوفها.

وستتألق الفرقة المكونة من 14 فناناً من كوريا الجنوبية، تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، على المسرح الرئيسي للقرية العالمية، حيث تنقل ضيوفها في تجربة فريدة من نوعها إلى عالم ثقافة البوب الكورية، عبر رواية قصة مجموعة من الشباب الذين يسعون للشهرة ورحلتهم في تأسيس الفرقة الأكثر شهرة في العالم.

ويمكن لجميع ضيوف القرية العالمية الاستمتاع بحضور عرض "كيه بوب كريزي"، وجميع العروض الثقافية والترفيهية على المسرح الرئيسي بمجرد الدخول إلى القرية العالمية وبدون تذاكر إضافية.