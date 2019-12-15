غينيس" تصنف عالم وارنر براذرز أبوظبي المدينة الترفيهية المغلقة الأكبر في العالم"

المصدر: البيان الإلكتروني

حصلت المدينة الترفيهية المغلقة “عالم وارنر براذرز أبوظبي”، التي تمتد على مساحة تبلغ 1.65 مليون قدم مربع، على لقب المدينة الترفيهية المغلقة الأكبر في العالم وفقاً لتصنيف غينيس للأرقام القياسية.

وتُعد عالم وارنر براذرز أبوظبي، التي افتتحت أبوابها على جزيرة ياس في يوليو 2018، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى في العالم التي تحمل علامة وارنر براذرز.

وبهذه المناسبة، قال دون ستريكلر، المدير العام لعالم وارنر براذرز أبوظبي: "يعتبر حصولنا اليوم على لقب المدينة الترفيهية الأكبر في العالم من غينيس للأرقام القياسية إضافة قيمة إلى سلسلة نجاحات عالم وارنر براذرز المتواصلة والمتجسدة بتقدير ضيوفنا للتجربة المتميزة التي تقدمها مدينتنا الترفيهية. ونحن حريصون على الاستمرار بتوفير أفضل التجارب الترفيهية المتنوعة والتي تحاكي أذواق الضيوف من مختلف الأعمار والإهتمامات."

وما أن يدخل الضيوف إلى عالم وارنر براذرز أبوظبي حتى تبدأ رحلة التشويق في منطقة وارنر براذرز بلازا، التي تجسد التصميم المعماري المستوحى من هوليوود، ثم يمكنهم التوجه إلى منطقة "متروبوليس" المميزة، ومنها إلى منطقة غوثام سيتي التي تعج بـ "السوبر-فيلنز".

بعد ذلك يمكن للضيوف استعادة ذكريات الطفولة عند وصولهم إلى مناطق كرتون "جانكشن " و "ديناميت غالتش" المليئة بالمفاجآت، كما تعيد منطفة بيدروك الضيوف إلى العصر الحجري في تجربة فريدة.

ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بأكثر من 28 لعبة ومرفق ترفيهي، إضافة إلى باقة من خيارات المطاعم المستوحاة من المدينة الترفيهية والمتاجر التي توفر المنتجات الحصرية للضيوف.